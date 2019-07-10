AD季中喊賣我、喬治簽長約卻反悔　NBA主席沮喪稱得加強規範

▲喬治(右)去年才與雷霆續約4年，今年就反悔改攜手雷納德(左)轉投快艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

越來越多球星選擇簽短約以利日後跳槽，甚至喊出「賣我」宣言迫使球隊交易自己，前鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)就是在季中提出交易請求，最近則有雷霆二哥喬治(Paul George)簽下4年大約後僅1季就自請離隊；這些都讓NBA主席席爾瓦(Adam Silver)感到沮喪，他重申聯盟得採取某些措施加強規範自由市場。

2019年全明星賽10位先發球員就有5位在今夏轉隊，交易原本就是職業運動的一部分，但現在卻變得有些失控，部分球隊在自由市場開啟前就使出各種招攬手段。

請繼續往下閱讀...

如快艇派出高層觀看雷納德(Kawhi Leonard)的比賽，甚至連籃球營運總裁法蘭克(Lawrence Frank)都親自出馬，想讓「可愛」感受到他們的誠意；《The Athletic》指出，快艇大概「涉入」了25%的暴龍賽事。主帥瑞佛斯(Doc Rivers)則在球隊早已從季後賽出局，還特別公開大讚率暴龍打進總決賽的「可愛」是最接近喬丹(Michael Jordan)的球員，被依非法引誘規則祭出5萬美金的罰款。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

雖然聯盟明訂在自由市場開市前，球隊不能公開招募或和球員討論簽約，但媒體上卻有各種交易流言，這些故事也成為球迷觀看賽事之餘的「娛樂」；對此席爾瓦認為有必要加強規範，「我們都知道在自由市場開啟前，或多或少會有些消息流出，我們會考慮重新訂定自由市場開市的時間。」

從今年季中戴維斯突然透過經紀人保羅(Rich Paul)高喊「賣我」，到去年才與雷霆簽下4年1.37億美金長約的喬治，卻在1季過後就反悔，要求雷霆將自己交易到快艇與雷納德聯手，球員頻繁提出交易請求的「潮流」讓席爾瓦感到沮喪，他在10日舉行的年度記者會上強調，聯盟必須採取措施確保自由市場的運作能符合規範。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）