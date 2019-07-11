比預期少1年！雷納德僅簽3年約　2021年能和喬治一起跳脫合約

▲雷納德與喬治能同年跳脫合約。（圖／翻攝自TNT Twitter）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)上周六出人意料攜手喬治(Paul George)返鄉轉投快艇，他11日正式簽約又再次讓大家感到驚訝，他僅簽下一份2+1合約（3年1.03億美金），比外界原本預期的4年約少了1年；值得一提的是，他和喬治皆擁有在2021年跳脫合約的權利，屆時年資滿10年的「可愛」還可以重新爭取超級頂薪。

為了贏得雷納德的青睞，快艇犧牲了大量的未來資產交易來「可愛」指定的搭檔喬治，除了送走射手加里納利(Danilo Gallinari)、備受期待的20歲控衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，另外還有5枚首輪籤和2個選秀權互換權利。

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但雷納德最終並沒有如預期與快艇簽下4年約，而是選擇一份2+1合約，其中2021-22賽季是球員選項，他與合約還剩3年的喬治都能在2021年跳脫合約；同一時間湖人一哥詹姆斯(LeBron James)、公鹿王牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也可能恢復自由身。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)指出，這恐讓快艇壓力倍增，因為他們能「保證」擁有雷納德、喬治這對夢幻前場組合的時間只有2年。

先前號稱最了解雷納德的記者卡特(Cris Carter)曾信誓旦旦地說，「可愛」並沒有考慮短約，如今卻遭「打臉」。史坦直言，「我不確定我們是否看過任何一位大咖自由球員的夏天充滿這麼多不確定性。」

雷納德2年後就具備10年NBA資歷，屆時他若重新簽約，他將能得到一份超級頂薪（薪資上限的35%）；一向給人沉默印象的他，今夏每個選擇似乎都經過精打細算。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）