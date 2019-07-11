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杜蘭特有望6個半月後神速回歸？　KD與籃網簽3+1合約

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▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

遭逢阿基里斯腱斷裂重傷的杜蘭特(Kevin Durant)，11日正式與籃網簽下一紙4年1.64億美金長約，其中第4年為球員選項。儘管前東家勇士教頭柯爾(Steve Kerr)曾出面宣布，這位2屆FMVP確定下季報銷，但知名記者卡特(Cris Carter)在節目上爆料，可信度很高的消息來源向他透露，KD可能6.5個月後就能神速復出。

美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)披露，杜蘭特正式與籃網簽下3+1合約，其中2022-23賽季是球員選項。前一天籃網總管馬克斯(Sean Marks)出面談論得到這位全能長人的過程，坦承自己也是透過IG才得知KD選擇了布魯克林，雙方在這之前沒有見過面，甚至也沒通過電話。

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不過打從杜蘭特選擇找籃網隊醫歐麥利(Martin O’Malley)替他開刀，外界就曾猜測布魯克林可能就是他下一個落腳處。據馬克斯的說法，籃網醫療團隊在自由市場開啟前就全票支持應該給KD頂薪，他們有十足的信心能幫助這位兩屆FMVP健康復出。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

新東家從管理階層、醫療團隊到球員都對杜蘭特回歸後能重拾頂尖身手抱持信念，對遭逢了生涯最重傷勢的KD來說是一大鼓舞。被認為是最了解雷納德(Kawhi Leonard)的記者卡特，近日也在節目上談到KD的狀況，揭露了一項驚人的消息，「杜蘭特大概6個半月後就能為回歸賽場做好準備，這是我所信任的消息來源告訴我的，他們和世界上最好的運動員一起工作。他們跟我說，KD會做好準備。」

不過籃網總管馬克斯前一天曾強調，現在談論杜蘭特是否會缺席一整季或何時能復出還太早，到了合適的時間點自然會給出答案。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA籃網杜蘭特KD
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