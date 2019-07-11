字母哥奪ESPY最佳男運動員　「這次不會哭」要大家相信夢想

▲字母哥安戴托昆波奪得ESPY最佳男運動員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上個月捧起了生涯首座年度MVP，在台上感謝已逝父親還有家人一路相挺時，哭成了淚人兒。2周過後，他又在ESPY頒獎典禮上獲頒年度大獎「最佳男運動員」，這次他帶著笑容發表感言，笑說自己今天不會哭，從沒想過能得到這個獎項的他，也勉勵眾人相信夢想。

從2011年至今，NBA球星包辦了8屆ESPY的「最佳男運動員」，只有去年「失守」，由NHL華盛頓首都隊長奧維金(Alex Ovechkin)拿下。今年NBA的年度MVP得主安戴托昆波奪回「最佳男運動員」獎項，他擊敗了MLB紅襪隊的貝茲(Mookie Betts)、堪薩斯酋長隊的超級四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)和美國高球好手凱普卡(Brooks Koepka)。

請繼續往下閱讀...

上個月24歲的「字母哥」才成為過去40年來，NBA史上第3年輕的年度MVP得主，僅次於「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)和聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)。他上台發表感言時情緒激動，落下了男兒淚，當他提到自己踏上球場就會想起已逝父親，「他激勵著我繼續努力，就算身體很痠痛還是會繼續練習。」更讓全場動容。

▲字母哥安戴托昆波奪得ESPY最佳男運動員。（圖／達志影像／美聯社）

不過笑納ESPY「最佳男運動員」、「最佳NBA球員」兩大獎項的「希臘怪物」，這次帶著笑容發表感言，幽默地說，「讓你們知道一下，我今天不會哭。」他坦言當自己還是孩子時，從沒想過能站上ESPY的頒獎台，他勉勵大家只要付出努力並相信自己的夢想，總有一天會成真。

2年前「字母哥」還是年度最佳進步獎得主，今年他已是全明星賽東區隊長，更是聯盟超級巨星之一。他上季繳出場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻，命中率5成78皆寫下生涯新高，率隊拿下全聯盟最佳的60勝22敗，更打入睽違18年的東區冠軍賽，全票入選年度第一隊。

▲字母哥安戴托昆波上個月奪得NBA年度MVP發表感言時哭成淚人兒。（圖／達志影像／美聯社）