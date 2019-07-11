運動雲

>

字母哥奪ESPY最佳男運動員　「這次不會哭」要大家相信夢想

ETtoday運動雲

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥安戴托昆波奪得ESPY最佳男運動員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上個月捧起了生涯首座年度MVP，在台上感謝已逝父親還有家人一路相挺時，哭成了淚人兒。2周過後，他又在ESPY頒獎典禮上獲頒年度大獎「最佳男運動員」，這次他帶著笑容發表感言，笑說自己今天不會哭，從沒想過能得到這個獎項的他，也勉勵眾人相信夢想。

從2011年至今，NBA球星包辦了8屆ESPY的「最佳男運動員」，只有去年「失守」，由NHL華盛頓首都隊長奧維金(Alex Ovechkin)拿下。今年NBA的年度MVP得主安戴托昆波奪回「最佳男運動員」獎項，他擊敗了MLB紅襪隊的貝茲(Mookie Betts)、堪薩斯酋長隊的超級四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)和美國高球好手凱普卡(Brooks Koepka)。

請繼續往下閱讀...

上個月24歲的「字母哥」才成為過去40年來，NBA史上第3年輕的年度MVP得主，僅次於「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)和聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)。他上台發表感言時情緒激動，落下了男兒淚，當他提到自己踏上球場就會想起已逝父親，「他激勵著我繼續努力，就算身體很痠痛還是會繼續練習。」更讓全場動容。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥安戴托昆波奪得ESPY最佳男運動員。（圖／達志影像／美聯社）

不過笑納ESPY「最佳男運動員」、「最佳NBA球員」兩大獎項的「希臘怪物」，這次帶著笑容發表感言，幽默地說，「讓你們知道一下，我今天不會哭。」他坦言當自己還是孩子時，從沒想過能站上ESPY的頒獎台，他勉勵大家只要付出努力並相信自己的夢想，總有一天會成真。

2年前「字母哥」還是年度最佳進步獎得主，今年他已是全明星賽東區隊長，更是聯盟超級巨星之一。他上季繳出場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻，命中率5成78皆寫下生涯新高，率隊拿下全聯盟最佳的60勝22敗，更打入睽違18年的東區冠軍賽，全票入選年度第一隊。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥安戴托昆波上個月奪得NBA年度MVP發表感言時哭成淚人兒。（圖／達志影像／美聯社）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德舅舅曾向暴龍提過分要求　多倫多看透可愛想去快艇

杜蘭特有望6個半月後神速回歸？　KD與籃網簽3+1合約

比預期少1年！雷納德僅簽3年約　2021年能和喬治一起跳脫合約

灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

熱門新聞

灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

中職／味全龍砸重本　10月底首戰12強古巴隊

中職／葉總提想法　味全龍保障一軍月薪10萬

中職／高雄自爆味全龍主場選定澄清湖　味全會參與投標

中職／參考選秀往例　味全龍前15輪有簽約金

溫網／費德勒100勝達標！　力退錦織圭第13次晉級4強

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融肩傷要休4周　下放二軍休養

2張老師專欄　日職明星賽12、13日

3字母哥奪ESPY最佳男運動員：這次沒哭

4桃猿辣年糕趴　趙智薫對尬猿風加油

5「帥哥前鋒」烏布瑞2年約續留太陽

熱門新聞

1灰狼可能考慮網羅林書豪？

2味全砸重本　10月底首戰12強古巴

3葉總提想法　味全保一軍月薪10萬

4味全龍選澄清湖主場　高雄市歡迎

5參選秀往例　味全前15輪有簽約金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366