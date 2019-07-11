槍西指甜瓜「消失」因難接受當替補　「他太在意有沒有得30分」

▲安東尼的前隊友畢拉普斯直言，甜瓜太在意要拿到30分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2013年得分王安東尼(Carmelo Anthony)自今年2月被公牛釋出後就一直處於待業狀態，他過去在金塊還有尼克的前隊友畢拉普斯(Chauncey Billups)近日在廣播節目上表示，他為「甜瓜」感到難過；但他也直言，這位10屆全明星前鋒太在意每場是否得到30分，難以調整心態當替補，才會落入至今找不到新東家的窘境。

安東尼自從2017年離開大蘋果後，生涯急速走向下坡。先是在雷霆適應不良，去年夏天被交易到老鷹，雙方達成買斷協議，去到休士頓與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成3巨頭，生涯16季首度轉任替補，但僅合作10場就破局。今年1月又被交易到公牛後，2月遭釋出後就處於待業狀態。

請繼續往下閱讀...

這位擁有16年資歷的前任得分王竟落入乏人問津的窘境，讓已轉任球評的前輩畢拉普斯感到惋惜，「我告訴你，這太瘋狂了，我為安東尼感到難過。因為他是一名很好的隊友，他每天都持續訓練，不會錯過任何比賽。」但「槍西」也點出安東尼問題所在，「現在我唯一要說的事，我也告訴過他這件事，他把是否得到30分這件事看太重。」

「這件事對他太重要了，因為有些比賽他拿下20分或22分，我們最後贏球了，他卻很生氣。但當他攻下36分，球隊輸球，他卻和所有人致意慶祝。」畢拉普斯認為安東尼絕對還能在場上有所貢獻，現在卻「消失」在聯盟，問題就出在心態上沒有後退一步，沒有告訴自己，「好吧，我可以替補上陣，努力幫助球隊。我知道我可能無法幫球隊終結比賽，但我還是想幫忙。」