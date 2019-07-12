火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

▲哈登與衛斯布魯克再次聯手（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

和雷霆商討交易自己的衛斯布魯克(Russell Westbrook)，12日傳出被送到休士頓，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，火箭用保羅(Chris Paul)加上2個未來首輪籤換來衛斯布魯克，「衛少」正式結束與奧克拉荷馬的11年情，接下來將與哈登(James Harden)再次聯手。

自喬治(Paul George)離開後，雷霆就已經在思考是否走上重建之路，衛斯布魯克也與球隊商討交易自己。先前就傳出熱火有意簽下衛斯布魯克，不過最終雙方籌碼談不攏，宣告破局。「沃神」12日報導，火箭送出了保羅，加上2024年、2026年的首輪籤以及2021年和2025年的首輪互換權，換回衛斯布魯克，這筆操作讓雷霆保有一定實力，同時又維持未來幾年的競爭力。

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衛斯布魯克到了火箭，這將是他與哈登自2012年後再次聯手，同時也是後場雙MVP的連線，現在休士頓坐擁兩大MVP後衛，目標就是要在新賽季衝擊總冠軍；這也是「衛少」11年來首次穿上雷霆以外的戰袍。

▲保羅。（圖／達志影像／美聯社）