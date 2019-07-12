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雷霆選秀會後狂收集8枚首輪籤　保羅恐不留重建中的奧克拉荷馬

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▲▼保羅（Chris Paul）（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆1周內接連送走兩大王牌喬治(Paul George)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)統計，雷霆在今年選秀會後瘋狂收集了8枚首輪選秀權；他們將會繼續尋求交易從火箭手上得到的9屆全明星控衛保羅(Chris Paul)，爭取更多重建所需的「未來資產」。

34歲的保羅轉戰休士頓僅2季，還未達成奪得生涯首冠目標，今夏就被火箭當成換取2017年年度MVP衛斯布魯克的籌碼，來到面臨重建的雷霆。《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)披露，雷霆總管普瑞斯提(Sam Presti)正和CP3的經紀人羅斯(Leon Rose)商討這位老將的未來，可能會為他找尋新東家。

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▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅為火箭效力2季就被交易。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆藉由交易二當家喬治、格蘭特(Jerami Grant)和一哥衛斯布魯克，從6月的選秀會至今，已經累積了8枚首輪籤。《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)統計，雷霆在2020年到2026年間將擁有15個首輪選秀權。

據「沃神」的消息，火箭是衛斯布魯克心目中的「首選」，雷霆也曾和熱火討論過交易，但因為籌碼談不攏而破局；對於重新在休士頓聚首，「衛少」和哈登(James Harden)都非常興奮，兩人曾在奧克拉荷馬當過3年隊友，當時「大鬍子」還只是球隊的第六人，2012年夏天才被火箭挖角，成為休士頓一哥。

雷霆透過送走衛斯布魯克，得到保羅和兩枚受保護的首輪籤(2024年、2026年)，以及2021年和2025年的首輪籤互換權。

▲火箭一哥哈登可能與前隊友衛斯布魯克聯手？（圖／記者游郁香攝）

▲哈登與衛斯布魯克再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克哈登保羅火箭
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