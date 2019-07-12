火箭老闆稱「交易保羅讓球隊更好」　熱火可能改追CP3

▲哈登與保羅拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上個月曾傳出保羅(Chris Paul)與搭檔哈登(James Harden)鬧翻自請離隊，他本人與火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)都出面澄清是「假新聞」，但相隔不到1個月，CP3就被交易到雷霆換衛斯布魯克(Russell Westbrook)。對此費爾蒂塔直言，「我討厭失去保羅，但為了讓球隊變得更好，我們做了應該做的事。」

不到1個月前，美國《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)曾爆料，34歲的明星控衛保羅在例行賽曾有2個月都沒跟哈登講話，讓休息室的氣氛緊張，已向高層提出交易請求，更指他和哈登的關係已無法修復。隨後CP3、球隊總管莫雷(Daryl Morey)甚至連老闆都出面「打臉」這則報導。

請繼續往下閱讀...

不過上周雷霆二哥喬治被雷納德(Kawhi Leonard)說動，請求被交易到快艇後，一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也表明無意續留奧克拉荷馬，情勢發生了轉變；當時火箭就曾被提及可能找第三方來協助他們得到「衛少」。

▲哈登與保羅拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》8日曾指出，保羅還剩3年1.24億美金合約與「衛少」剩下的4年1.71億美金合約相當匹配，但CP3未必會成為交易籌碼之一。未料12日火箭就與雷霆達成交易，火箭老闆費爾蒂塔在得到「衛少」助拳後表示，「我在賽季結束後就說過，我們不會按兵不動，我們一直都在努力讓球隊變得更好。」

費爾蒂塔認為藉由交易送走保羅，找「衛少」與哈登搭檔，讓火箭成為一支更棒的球隊，「我討厭失去保羅，但為了讓球隊變得更好，我們做了應該做的事。」

《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)進一步披露，火箭原本希望能找到一支適合保羅效力，有望衝擊冠軍的第三方隊伍，但最終決定將這個任務交給雷霆總管普瑞斯提(Sam Presti)；不過熱火依舊可能是CP3的下一個落腳處。

▲火箭一哥哈登再次聯手衛斯布魯克。（圖／CFP）

熱火原本也想挖角衛斯布魯克搭巴特勒(Jimmy Butler)，但《邁阿密先驅報》指出，雷霆希望熱火能送出菜鳥赫爾羅(Tyler Herro)、21歲的中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)和23歲前鋒溫斯洛(Justise Winslow)3名小將中的2人，邁阿密無意犧牲球隊的「未來資產」而破局。

雷霆希望熱火拿年輕球員交換「衛少」，是因為他們已經擁有熱火2021年和2023年的首輪籤，很難再透過交易換取更多選秀權，頂多能修改選秀權的保護條件。在搶「衛少」失敗後，邁阿密可能會將目標轉向保羅，但CP3還剩3年1.24億美金的合約恐成大負擔，讓熱火無法在2021年夏天以頂薪網羅大咖球星。

《邁阿密先驅報》記者傑克森(Barry Jackson)分析，雷霆想賣CP3必須給熱火一些「誘因」，例如給出來自熱火的2021年或2023年選秀權，或幫忙吸收一些熱火不想要的「爛約」。

▲火箭一哥哈登再次聯手衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）