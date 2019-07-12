火箭找衛少搭哈登恐變更爛？美媒質疑「球只有一顆」打法不合

▲衛斯布魯克。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

自由市場開市第2周仍爆點不斷，兩位明星控衛衛斯布魯克(Russell Westbrook)與保羅(Chris Paul)互換東家，火箭組成了後場雙MVP連線；但《CBS Sports》專欄作家博特金(Brad Botkin)卻不看好，直言「火箭送出了一堆選秀權卻變得更爛」，質疑「衛少」不擅長無球打法，三分命中率也很低迷，恐難與哈登(James Harden)搭配。

火箭送走了保羅和兩枚受保護的首輪籤(2024年、2026年)，以及2021年和2025年的首輪籤互換權，找來一哥哈登的老隊友衛斯布魯克。傳出這筆交易後，《CBS Sports》專欄作家博特金隨即傳訊息給一位西區的聯盟高層，「我覺得火箭送出了一堆選秀權卻變得更爛。」對方隨即回應，「我無法否認。」

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博特金認為這筆交易的贏家是雷霆，不僅持續累積首輪籤，若保羅無意留隊，還有機會藉由交易他得到更多未來資產；如果保羅留在奧克拉荷馬，在帶領球隊取勝上，也會比「衛少」做得更好。

▲火箭一哥哈登與前隊友衛斯布魯克聯手。（圖／達志影像／美聯社）

雖然外界都很期待「衛少」與哈登兩位發跡於雷霆的明星後衛再次聯手，但博特金指出，「衛少」加入後，球權如何分配這個老問題再次浮現。另外，火箭非常依賴哈登的一對一單打，圍繞在他身邊的隊友負責投三分，但這顯然無法適用在「衛少」身上。

「衛少」並不擅於無球的打法，三分命中率也很糟糕，過去2季都在3成以下；博特金分析，火箭的打法非常明確，主要是錯位投籃和一對一單打，而「衛少」更喜歡的是持球全速推進攻擊籃框，常使出中距離跳投，和火箭的比賽方針完全相反。

博特金更大膽預測，保羅很可能已經表明不想留在休士頓，促使感到絕望的火箭進行這筆交易。2年前火箭為換回保羅，送給快艇比佛利(Patrick Beverley)、威廉斯(Lou Williams)和哈瑞爾(Montrezl Harrell)，還有一枚首輪籤；如今包括比佛利在內的3名球員都成了快艇主將，火箭卻付出好幾枚首輪籤和保羅，換回所剩合約比CP3還要多1年的衛斯布魯克。

▲衛斯布魯克(右)。（圖／達志影像／美聯社）

博特金預估火箭組成後場雙MVP連線後，成績應該和交易前差不多，有擠進西區前4的實力，也有機會打進西區決賽，但 「衛少」與哈登的組合潛力不及保羅與哈登；「衛少」難以適應無球打法，可能會因此感到沮喪，出現更多糟糕的投籃選擇。

「衛少」和喬治(Paul George)的組合始終無法跨過季後賽首輪，哈登或許實力優於喬治，但差距不是太大；「衛少」與哈登的組合能勝過「衛少」與喬治的連線多少，顯然是個疑問；且保羅是一名比「衛少」更好的防守者，博特金認為火箭進行這筆交易得到的報償不多，卻冒著巨大風險。

▲哈登與保羅拆夥。（圖／達志影像／美聯社）