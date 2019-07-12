聖堂射手早認定雷納德不會去湖人　「他想返鄉想走自己的路」

▲格林等雷納德做決定等到很煎熬。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

與雷納德(Kawhi Leonard)當了8年隊友，在馬刺和暴龍攜手奪得2冠的射手格林(Danny Green)，上周一直在等待「可愛」的決定，雖然兩人是關係緊密的隊友，但「聖堂射手」並沒有獲得任何「獨家」消息，他形容等了5天像過了5個月；不過他心中一直確信一件事，那就是這位2屆FMVP不會加盟湖人。

當上周自由市場大門開啟後，格林就一直在等老隊友雷納德宣布去向，還傳出獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)曾催促「聖堂射手」做決定。他坦言等待的那5天猶如5個月一樣漫長，雖然他每天都會和「可愛」聯繫，但對方並未透露任何消息， 「你以為一天過很快，但這整個過程，還有我和他交流的方式，會讓人覺得好像過了1個禮拜。」

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最終雷納德選擇與雷霆二哥喬治(Paul George)一起回到家鄉加盟快艇，而沒有到湖人聯手詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)，對此格林表示他原本就認定「可愛」不會加盟紫金軍團，「我覺得他想走自己的路，我認為他是在快艇和回歸暴龍之間做選擇。」

▲格林。（圖／達志影像／美聯社）

格林說，雷納德在多倫多度過的這個賽季，還有感受到暴龍球迷的熱情，讓他很難向這支北國隊伍說再見，「但我知道他想到離家近一點的地方打球。」

在雷納德確定返回家鄉洛城後，格林也迅速決定轉戰同城的湖人，「這並不難選，詹姆斯和戴維斯都在這支球隊。」他曾在上季結束後透露想續留多倫多，但情勢並沒有照他的所想的發展，就算能如願留在衛冕軍，他擔心暴龍恐怕也沒有足夠的薪資空間可以續約自己。

▲格林(右)。（圖／CFP）