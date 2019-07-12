西區3夢幻組合誕生！詹皇、可愛和哈登皆組團　KD轉東區轉對了？

▲火箭一哥哈登與前隊友衛斯布魯克再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

NBA史上最瘋狂的夏天就出現在今年，光是自由市場開市後8小時就有48筆交易，總金額直逼32億美金，後續依舊爆點不斷，12天內西區產生了3組夢幻雙人組，包括詹姆斯(LeBron James)搭戴維斯(Anthony Davis)、兩大小前鋒雷納德(Kawhi Leonard)聯手喬治(Paul George)，再到衛斯布魯克(Russell Westbrook)轉戰火箭與昔日隊友哈登(James Harden)共組雙MVP連線。

湖人在戴維斯今年季中喊出「賣我」後就積極搶人，但鵜鶘仍想繼續觀望沒有急著兜售，紫金大軍直到6月才傳出談妥交易，送走包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特( Josh Hart)等3位潛力小將，以及3個未來首輪選秀權，如願組成「詹皇」搭配「一眉哥」的夢幻前場。

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自由市場大門開啟首日，8小時內就進行了48筆交易，總金額直逼32億美金，包括杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和巴特勒(Jimmy Butler)等明星球員都在首日就選定落腳處；不過另一位超級巨星雷納德直到6日才做出決定，他成功說服雷霆二哥喬治與他攜手登上快艇，隨後奧克拉荷馬一哥衛斯布魯克也提出交易請求。

▲喬治(右)去年才與雷霆續約4年，今年就反悔改攜手雷納德(左)轉投快艇。（圖／達志影像／美聯社）

1周內雷霆兩大王牌相繼轉隊，12日傳出「衛少」確定轉投休士頓與老隊友哈登共組後場雙MVP組合，也宣告奧克拉荷馬進入重建。在12天內，西區就有3對夢幻雙人組誕生，其中湖人和快艇還同屬太平洋組；在連5季打入總冠軍賽的勇士今夏3位主將離隊，面臨陣容重整之下，西區下季競爭可能會更加激烈。

從2007年進入聯盟以來，一直都待在西區的杜蘭特，則在幫助灣區大軍奪得2座總冠軍後選擇「東進」，與好友厄文(Kyrie Irving)攜手加盟籃網，離開了超強雙人組雲集的西區；不過因為KD遭逢了阿基里斯腱斷裂重傷，沒有意外的話，他下季將缺席一整季，選擇投身東區是否能讓他更接近總冠軍，還有待時間驗證。

▲詹姆斯與戴維斯共組夢幻前場。（圖／達志影像／美聯社）