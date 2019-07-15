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柯瑞拒輪休稱勇士有總冠軍DNA　巴克利：少K湯難進季後賽

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▲勇士一哥柯瑞；暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

為了減少體能負荷，雷納德(Kawhi Leonard)上季略過背靠背賽事，一整季共休了22場，讓他得以在季後賽一次爆發；但新賽季面臨3名主力隊友離隊的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)並不打算這麼做，他還信心十足表示，勇士是一支擁有冠軍DNA的隊伍，等到搭檔湯普森(Klay Thompson)歸隊，絕對會是一個有趣的賽季。

史上首位全票衛冕年度MVP的柯瑞，雖然連5年率隊打進總決賽，但勇士上季再次於總決賽遭遇挫敗，繼2015-16賽季單季奪得73勝卻在總冠軍賽浪費3勝1敗聽牌優勢，被騎士上演大逆轉；今年則是在季前組成了傲人的5星陣容，卻因為主將接連傷病，2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍賽G5帶傷回歸之下遭逢阿基里斯腱斷裂悲劇，加上湯普森也在G6倒下，灣區大軍最終以2勝4敗不敵暴龍。

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在杜蘭特、伊古達拉(Andre Iguodala)和李文斯頓(Shaun Livingston)等3位主將接連離隊，「浪花弟」又得休養5到7個月之下，柯瑞下季肩上的重擔恐怕只會更沉重；但他已經準備好面對挑戰，也不打算輪休，「我們有很好的機會和一些渴望證明自己的夥伴一起取得特別的成就；我們擁有冠軍的DNA。」

▲勇士一哥柯瑞；暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞說，新賽季將會非常有趣，「要在賽季初期找回那種動力或許會是挑戰，但我們將搬到新球場，還有輸掉了今年的總決賽，這個夏天的氛圍會非常不同，讓你可以持續保持專注。」

儘管柯瑞對新賽季抱持信心，但巴克利(Charles Barkley)卻直言勇士的前景堪憂，「我認為在少了湯普森的情況下，他們要進入季後賽會有難度。」「惡漢」說，相較於想念轉投籃網的杜蘭特，灣區大軍會更想念有「浪花弟」在場上的日子。

自由市場開市前2周，西區就誕生了3對夢幻雙人組，湖人的詹姆斯(LeBron James)搭戴維斯(Anthony Davis)、快艇的雷納德(Kawhi Leonard)聯手喬治(Paul George)，再到衛斯布魯克(Russell Westbrook)轉戰火箭與昔日隊友哈登(James Harden)共組MVP連線；勇士還和湖人、快艇同在太平洋組。

巴克利因此說，「西區沒有任何一支爛隊，很顯然大家都在談論湖人和快艇；但我還沒提到金塊、馬刺、獨行俠也變得更強了，紐奧良也是。」他強調，雖然柯瑞仍舊是世界上最好的球員之一，但少了湯普森，勇士的前景恐怕不樂觀。

▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利說，勇士少了湯普森要打進季後賽恐不容易。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴克利湯普森
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