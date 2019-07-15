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某東區球探指哈登、衛少效率極低　這組合恐締史上最多失誤

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▲火箭一哥哈登可能與前隊友衛斯布魯克聯手？（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登與衛斯布魯克聯手引起熱烈討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛斯布魯克(Russell Westbrook)告別效力11季的雷霆，轉投休士頓聯手哈登(James Harden)，成了今夏自由市場上的另一個爆點；火箭組成雙MVP連線能否成功，引起熱烈討論。一位東區球探直言，或許他們打球具有很高的可看性，但兩人效率都很低，搭檔的結果可能會是締造NBA史上最多失誤紀錄。

火箭今夏將合作僅2季的保羅(Chris Paul)交易到雷霆，換回另一位年輕4歲的明星控衛衛斯布魯克；西區某位高層人士接受《Bleacher Report》訪問時表示，火箭此舉並沒有解決原本的問題，「衛少」也是一位需要球權的後衛，但他認為「衛少」是升級版的保羅，「你有一個擅長締造大三元的球員，他比較年輕又會抓籃板；唯一的不同是，保羅會投三分。」

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另一位聯盟高層則預期衛斯布魯克將在火箭打出繼2016-17賽季奪下年度MVP後的最佳表現。但如何讓他與哈登完美搭配，這個難題落到火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)身上，一位高層人士分析，「這筆交易最終是關於天賦，而不是精密計算過後的結果。同時，丹東尼希望能打得更快一些，衛斯布魯克可以幫助他做到這點。」

▲卡佩拉對於衛斯布魯克加盟充滿期待。（圖／取自卡佩拉IG）

▲卡佩拉對於衛斯布魯克加盟充滿期待。（圖／取自卡佩拉IG）

一名西區球探指出，丹東尼可能會讓哈登與衛斯布魯克輪流「獨自帶隊」一段時間，「在關鍵時刻，你就能同時擁有他們兩個在場上。」但另一位來自東區的球探卻質疑，「我不認為這能在季後賽奏效，或許他們打球很有可看性，但他們都是高出手、高使用率、高失誤率，效率很低的球員，他們一起打球恐會締造NBA史上最多失誤和運球次數。」

上季哈登的場均失誤次數達到5次，「高居」聯盟之冠，緊追在後的正是衛斯布魯克的4.5次。還有一位高層人士推敲，火箭進行這筆交易的想法是，就算哈登與衛斯布魯克的雙MVP連線沒有奏效，他們還可以在季中交易截止日前送走「衛少」，「火箭老闆已經展現出他多渴望贏球，如果這不成功，那他們會繼續向前邁進。」

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲哈登與衛斯布魯克私下有著好交情。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登衛斯布魯克衛少保羅雷霆
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