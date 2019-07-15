AD抱腿詹皇爭首冠？一眉哥：是他來到我和表弟、朗多的隊伍

▲戴維斯打趣表示是詹姆斯加入他和卡森斯、朗多的球隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

6屆全明星長人戴維斯(Anthony Davis)今夏如願成為自己從小的偶像詹姆斯(LeBron James)的隊友，並與昔日在鵜鶘的搭檔卡森斯(DeMarcus Cousins)、朗多(Rajon Rondo)重新聯手；他近日就在節目上打趣表示，「詹姆斯覺得是我們加入他的球隊，但其實是他加入我們(前鵜鶘陣容)。」

雖然湖人在「雷納德(Kawhi Leonard)爭奪戰」中失利，但新援戴維斯還是替紫金軍團找來幫手，他打電話邀請昔日在鵜鶘的禁區搭檔卡森斯入隊，知名記者艾德里奇(David Aldridge)上周曾報導，「一眉哥」僅用一句簡而有力的話「讓我們贏下一切」，就成功打動「表弟」。

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戴維斯有信心與卡森斯在洛城再次聯手能取得成功，還開起玩笑，「詹姆斯覺得是我們加入他的球隊，但其實是他加入我們(前鵜鶘陣容)。」這位6呎10吋長人在2017-18賽季曾和「表弟」、朗多當了一年的隊友，「肯塔基連線」早就培養出默契。

▲湖人正式迎接戴維斯加盟。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「一眉哥」打趣表示，他們因此告訴「詹皇」，「如果你願意融入我們，那我們就會加入湖人。」說完自己也忍不住笑了，他對湖人新賽季的前景充滿信心，「再加上一位像詹姆斯這樣偉大的球員，我們肯定有機會爭冠。」

戴維斯上周受訪時曾直言，希望老大哥詹姆斯可以帶領他走上冠軍路，「很顯然，聯盟還有一些很優秀的隊伍，贏得總冠軍並不是容易的事，這很困難，他也知道。我從來沒踏上過那條路，希望他今年能帶我走上那條路並贏得一切。」