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勇士總管聽KD親口說「要走了」很難過　強調簽羅素不是為交易他

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▲▼勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職，不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職，不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士雖努力要慰留在總決賽G5帶傷回歸卻傷到阿基里斯腱的杜蘭特(Kevin Durant)，但KD在自由市場開市後隨即宣布轉投籃網；對此灣區總管邁爾斯(Bob Myers)透露，兩人曾深談了1或2小時，得知對方已決心要離開時很難過但能理解，「他覺得自己的內心深處渴望嘗試一些不同的東西。」

在勇士總管邁爾斯與杜蘭特會面的1到2小時的過程中，兩人不只聊籃球，也聊到生活，並得知這位過去3年替灣區帶來2冠的英雄已無意留隊，「因為聯盟的規定，我當時不得不在幾天後才能和他見面，結束後我也沒有甩門離開，老實說，我覺得很傷心。」

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邁爾斯說，他一直很享受看杜蘭特打球，他會想念在球場看著這位2屆FMVP練球的時光，「他的技術和能力都是如此獨特，人生中能有3年的時間可以近距離接觸他，我會一輩子記得這段時光。」他強調就算KD傷癒披上其他隊的球衣，他依舊會關注對方，並且對此心存感激。

在杜蘭特透過旗下媒體的IG帳號宣布下季將前進布魯克林，勇士隨即以先簽後換挖角了籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)，為他開出一紙4年1.17億美金的大約。但這位23歲潛力控衛還未披灣區戰袍打過任何一戰，就開始有勇士可能在明年就交易他的傳聞。

對此邁爾斯強調，「我們簽下他不是只為了交易他，我們還沒看過他為勇士打球，卻有很多人已經斷定我們會交易他，我們並不是這樣看待事情。」他表示，勇士還需要時間觀察這位23歲潛力控衛，才能確認他是否會是球隊長期計畫的一部分，「我們很開心能得到一位擁有很多優點的年輕球員，很興奮有機會能讓他穿上我們的球衣。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特重傷後離開了勇士隊。（圖／達志影像／美聯社）

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