勇士總管聽KD親口說「要走了」很難過　強調簽羅素不是為交易他

▲勇士老闆拉卡柏宣布只要自己在職,不會再有人能穿杜蘭特的35號戰袍。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士雖努力要慰留在總決賽G5帶傷回歸卻傷到阿基里斯腱的杜蘭特(Kevin Durant),但KD在自由市場開市後隨即宣布轉投籃網;對此灣區總管邁爾斯(Bob Myers)透露,兩人曾深談了1或2小時,得知對方已決心要離開時很難過但能理解,「他覺得自己的內心深處渴望嘗試一些不同的東西。」

在勇士總管邁爾斯與杜蘭特會面的1到2小時的過程中,兩人不只聊籃球,也聊到生活,並得知這位過去3年替灣區帶來2冠的英雄已無意留隊,「因為聯盟的規定,我當時不得不在幾天後才能和他見面,結束後我也沒有甩門離開,老實說,我覺得很傷心。」

邁爾斯說,他一直很享受看杜蘭特打球,他會想念在球場看著這位2屆FMVP練球的時光,「他的技術和能力都是如此獨特,人生中能有3年的時間可以近距離接觸他,我會一輩子記得這段時光。」他強調就算KD傷癒披上其他隊的球衣,他依舊會關注對方,並且對此心存感激。

