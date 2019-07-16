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JR被騎士釋出發「勝利圖」慶恢復自由　沃神曝湖人無意簽他

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▲史密斯被騎士釋出，他上傳了個人照搭配了一個勝利手勢 。（圖／翻攝自IG／teamswish）

▲史密斯被騎士釋出，他上傳了個人照搭配了一個勝利手勢 。（圖／翻攝自IG／teamswish）

記者游郁香／綜合報導

去年11月就宣布不再回歸騎士的瘋狂射手史密斯(JR Smith)，苦等了近8個月終於正式與克里夫蘭分道揚鑣，騎士宣布釋出他，使得球隊薪資總額降到聯盟豪華稅線以下。待度過48小時冷卻期後，「神經刀」就能恢復自由身，他在個人IG上傳一張自己穿騎士練習衣帶著微笑的照片，搭配一個「勝利」表情符號慶祝。

史密斯自去年11月20日對活塞上場6分鐘後，就沒有再為克里夫蘭出賽過，雙方宣布分手，但騎士遲遲無法找到交易對象。據美國《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的計算，若騎士沒有在當地時間15日裁掉史密斯，他的合約保障金額將由437萬美金上升到512萬美金；若無法在當地時間31日釋出他，下季合約將轉為全額保障1570萬美金。

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騎士最終使用延伸條款裁掉史密斯，騎士將分3年支付他下季的薪資，每年支付145萬美金；若有其他球隊與「神經刀」簽下老將底薪合約，騎士還能得到50萬美金的補償。這位33歲射手離隊後，騎士的大名單上剩下13人；據騎士隨隊記者菲鐸(Chris Fedor)的報導，騎士釋出史密斯後，也讓他們的薪資總額下降到聯盟豪華稅線以下。

▲騎士詹姆斯、史密斯。（圖／CFP）

▲史密斯曾當了詹姆斯4年助手。（圖／CFP）

上個月《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)曾披露，史密斯被騎士裁掉後，有很大的可能性會加入湖人，他生涯曾有4季都在「詹皇」身邊打球。不過《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)得到的最新消息是，湖人不太可能簽下「神經刀」。

史密斯是騎士2016年奪得首冠的成員之一，撇除上季僅打了11戰，他在2017-18賽季場均三分命中率達到3成75，每場平均能命中1.8顆三分彈。同時，他的季後賽經驗豐富，生涯打過130場季後賽，他在騎士奪得2016年總冠軍那季，季後賽的場均三分命中率來到4成3，2017年季後賽外線命中率更飆高到5成。

▲騎士史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯被騎士釋出。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士史密斯JR湖人詹姆斯
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