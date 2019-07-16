字母哥簽名鞋介紹家人　自曝親哥下季當他的公鹿隊友

▲公鹿一哥安戴托昆波與他的兄弟一起宣傳個人首雙簽名鞋。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不僅連奪年度MVP和ESPY年度最佳男運動員，還迎來個人首雙簽名球鞋「Zoom Freak 1」上市；他希望透過球鞋介紹自己的家人，每雙鞋外底都刻有他母親與已逝父親的名字，還有他4個兄弟的名字；值得一提的是，他的二哥薩納西斯(Thanasis Antetokounmpo)下季將成為他的公鹿隊友，上演「字母兄弟」聯手的劇碼。

出身在希臘貧民窟，父母是奈及利亞移民的安戴托昆波，成為首位擁有Nike簽名鞋的非美籍球員。對幼時生活貧苦的他而言，籃球鞋是奢侈品，他回憶二哥薩納西斯以前有雙Kobe系列的球鞋，他看了非常喜歡，於是趁著薩納西斯在睡覺時偷穿那雙Kobe球鞋，從家裡走到健身房整整4英里。

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當薩納西斯發現弟弟偷穿自己很寶貝的球鞋，他感到非常憤怒。「字母哥」說，哥哥常因此對他生氣，「他的感覺就是，『不行，這是我的鞋子，我很寶貝的球鞋，不要把他們弄髒，不要拿去穿。』」

▲公鹿一哥安戴托昆波奪得年度MVP 。（圖／達志影像／美聯社）

有次他們的爸爸查理斯(Charles Antetokounmpo)聽到他們的對話，立刻告誡薩納西斯，「他是你的弟弟，你應該跟他分享鞋子，如果他想穿，他就可以穿，我們並沒有很多鞋子。」從此薩納西斯就與「字母哥」分享球鞋。

外媒報導公鹿上周與薩納西斯簽下2年300萬美金的全額保障合約，不過官方還未宣布；對此上個月才奪下年度MVP的「字母哥」興奮表示，「我們的名單上還有3個名額，其中一個會給我哥哥。我不確定球隊宣布了沒，我也不知道我能不能談論這件事，但如果薩納西斯加入我們的球隊，這會非常棒。」

「字母哥」大讚哥哥是那種能夠持續進步和突破，充滿活力的人，在歐洲打球的期間也讓自己越變越好，「我認為他可以為球隊帶來韌性，尤其是在防守端。他在扮演射手的角色上進步了很多，他可以幫助球隊拉開空間。」

▲字母哥的二哥薩納西斯。（圖／達志影像／美聯社）