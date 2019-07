▲勇士主帥柯爾連5年率隊打進總決賽。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)15年前曾豪言,如果有教練能帶隊在5年內4度打入總冠軍賽,他就在實境節目《Fear Factor》親吻對方的腳;未料勇士主帥柯爾(Steve Kerr)真的辦到了,還是連5年率隊出征總決賽。「俠客」當初打賭的影片近日被翻出瘋傳,但柯爾很仁慈地表示,他會假裝沒看到。

Hey @SHAQ, I’m going to do us both a favor and pretend that @D_West30 didn’t send this to me this morning. pic.twitter.com/oFhpTPYjOo