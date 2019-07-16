▲勇士主帥柯爾連5年率隊打進總決賽。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)15年前曾豪言，如果有教練能帶隊在5年內4度打入總冠軍賽，他就在實境節目《Fear Factor》親吻對方的腳；未料勇士主帥柯爾(Steve Kerr)真的辦到了，還是連5年率隊出征總決賽。「俠客」當初打賭的影片近日被翻出瘋傳，但柯爾很仁慈地表示，他會假裝沒看到。

Hey @SHAQ, I’m going to do us both a favor and pretend that @D_West30 didn’t send this to me this morning. pic.twitter.com/oFhpTPYjOo 請繼續往下閱讀... 2019年7月16日

雖然勇士今年挑戰成為繼2000-02年的湖人後首支完成3連霸的隊伍失利，但他們連5年打進總冠軍賽仍舊是一項偉大成就，也讓15年前打賭不會有任何教頭能率隊在5年內4度取得總決賽門票的歐尼爾「吃到苦頭」。

曾在2016-17、2017-18賽季效力勇士的衛斯特(David West)15日分享了歐尼爾當初打賭的影片，配上一個「想吐」的表情符號；有趣的是，讓「俠客」破功的勇士主帥柯爾也轉發了這個影片，並向對方喊話，「嘿，俠客，就幫大家一個忙，我會假裝衛斯特今早沒傳這個影片給我。」

不過歐尼爾並沒有接受柯爾的「好意」，回覆這位冠軍教頭，「我想就讓我們在《Fear Factor》中見面，請確保你的腳會是卡夫(Kraft)起司的口味。」兩人幽默的互動讓球迷笑翻。

▲歐尼爾(左)曾幫助湖人完成3連霸。（圖／達志影像／美聯社）