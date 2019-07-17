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世籃賽／西蒙斯開心續約確定不代表澳洲出賽　喊話爭奧運金牌

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▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／路透）

▲西蒙斯(右)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

費城當家後場球星西蒙斯(Ben Simmons)剛以5年1.7億美金的價碼提前與七六人續約，隨即就發表聲明宣布自己將不會代表澳洲出征8月31日開打的男籃世界盃；不過他預計會返鄉與國家隊一起訓練甚至打熱身賽，他很期待能在2020年披上澳洲戰袍站上東京奧運舞台爭取金牌。

七六人17日宣布，他們正式與2018年新人王得主西蒙斯完成續約，雙方簽下5年長約，最後一年沒有選項，包括15%的交易保證金；總管布蘭德(Elton Brand)在聲明中表示，「他是球隊的核心，也是聯盟當中最具活力、最有天賦的年輕球員之一。」

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西蒙斯開心領到大約，隨即在個人推特發表聲明指出，他做出了一個艱難決定，就是他將不會代表澳洲參加8月31日在大陸開打的世界盃。但他承諾會返鄉舉辦自己的訓練營，並和國家隊一起練習，也會打一些熱身賽，「我很興奮看到澳洲陣容充滿了天賦，尤其是2020年越來越接近了；若能代表我的國家站上世界運動最大的舞台，參加東京奧運，我會感到非常榮幸。」

▲▼西蒙斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

這位22歲潛力控衛感謝澳洲籃協對他做出的決定給予支持與諒解，「我很期待接下來幾周和澳洲隊的教練團、隊友一起訓練，並朝著我們的終極目標、贏得一面奧運金牌而努力。」

雖然西蒙斯不會出現在澳洲世界盃名單上，但他們陣容還是有不少NBA球星，包括爵士小前鋒英格斯(Joe Ingles)、短暫回鍋勇士的7呎中鋒柏加特(Andrew Bogut)、馬刺控衛米爾斯(Patty Mills)和轉戰太陽的長人拜恩斯(Aron Baynes)等。
 

關鍵字： NBA七六人西蒙斯男籃世界盃世籃賽澳洲
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