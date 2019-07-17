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衛少入隊火箭僅會微調打法　丹東尼：巨星想合作就會想辦法

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▲火箭一哥哈登可能與前隊友衛斯布魯克聯手？（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登再次聯手衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭迎來新援衛斯布魯克(Russell Westbrook)入隊，主帥丹東尼(Mike D'Antoni)稱這是兩人的重逢，他擔任美國男籃助教時曾與「衛少」一起參與過2012年的倫敦奧運。對於外界質疑哈登(James Harden)與「衛少」都需要球權恐難搭配，他一點也不擔心，「如果超級巨星想要一起打球，那他們就會想辦法讓一切奏效。」

告別了9屆全明星控衛保羅(Chris Paul)，火箭組成了MVP連線，丹東尼對球隊前景充滿信心，「我想我們若不是最被看好的隊伍，我們也會是最熱門的西區隊伍之一。我們會打出一個很棒的賽季，我非常興奮。」

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兩位生涯場均得分都破23分的明星後衛聯手，受到很多期待，也引來不少質疑；尤其考量到「衛少」並不擅長無球打法，過去2季三分命中率都不到3成，因此有人「看衰」他與哈登的組合。

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登再次聯手衛斯布魯克。。（圖／CFP）

對此主帥丹東尼並不擔心，他強調若是超級巨星想一起打球，那他們自然會想出辦法，「現在要贏得一座總冠軍，你必須要匯聚超級巨星在一隊，不管是雙人組或3巨頭或更多，然後這就會變成是化學效應的問題。」

丹東尼說，這些大咖球星原本都擁有絕對的球權，是球隊的核心，但當有另一位超級巨星加入時，就必須做出一些調整；過程中可能會出現很多難題，例如巨星的特質不合，或好不容易上軌道後卻出現其他問題等，「如果他們無法保持完全一致的步調，我想球隊就必須思考怎麼做對團隊最好。」

丹東尼所說的，哈登與保羅就是一例，雖然兩人出乎眾人意料在場上產生了很不錯的化學效應，還差點聯手在2017-18賽季扳倒建立起王朝的勇士；但他們最終因為關係緊張而在今夏拆夥。

至於火箭下季進攻是否會做出任何改變，丹東尼則說，「我認為哈登是史上最具進攻天賦的球員，我們會進行微調，但若是說我們不改變就無法贏球，這完全就是胡扯。」

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲火箭告別保羅迎來衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： 火箭哈登衛斯布魯克保羅丹東尼
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