火箭認定奪冠需靠天賦　自信哈登搭巔峰衛少比聯手保羅更好

▲火箭認定哈登搭配衛斯布魯克比聯手保羅好。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)招攬喬治(Paul George)一起前往快艇，引起了一連串的「骨牌效應」，衛斯布魯克(Russell Westbrook)也接著請求交易，雷霆啟動了重建模式，火箭用保羅(Chris Paul)換來一哥哈登(James Harden)的好友「衛少」，重組後場組合；《The Athletic》指出，休士頓高層認為哈登搭「衛少」會比聯手保羅更好。

9屆全明星控衛保羅去年才與火箭續約4年，但火箭今夏就把他交易到雷霆換回衛斯布魯克，這恐是所有人始料未及的。當喬治6日宣布與雷納德攜手轉投快艇後，隨即傳出「衛少」也請求交易，引來熱火和火箭猛烈追求，而哈登與「衛少」過去在雷霆培養出的情誼，成了休士頓最終搶人成功的關鍵。

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《The Athletic》報導，火箭高層認為哈登搭配衛斯布魯克會比聯手保羅更出色，「大鬍子」與「衛少」的年齡相仿，都處在巔峰期，看好兩人能成功連線，「他們相信最終能贏得總冠軍的關鍵是天賦，火箭強調他們需要天賦，並且認為衛斯布魯克極具天賦。」

▲火箭一哥哈登再次聯手衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

外界有不少聲音質疑哈登和衛斯布魯克都需要球權恐難搭配，火箭非常依賴哈登的一對一單打，圍繞在他身邊的隊友負責投三分，但這顯然無法適用在「衛少」身上；「衛少」並不善於無球的打法，三分命中率也很糟糕，過去2季都在3成以下。

對此火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)一點也不擔心，他強調若是超級巨星想一起打球，那他們自然會想出辦法。他還信心十足地說，「我想我們若不是最被看好的隊伍，我們也會是最熱門的西區隊伍之一。我們會打出一個很棒的賽季，我非常興奮。」

▲火箭認定哈登搭配衛斯布魯克比聯手保羅好。（圖／CFP）