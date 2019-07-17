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柯瑞與KD合作3年更確認自己是誰　「很少人能經歷如此的高度」

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與杜蘭特今夏拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)率隊在2015年捧起睽違40年的總冠軍，生涯首度獲頒年度MVP，隔季灣區豪取73勝卻錯失絕佳的2連霸機會，2016年夏天迎來了另一位頭號巨星杜蘭特(Kevin Durant)；兩人攜手當了3年隊友拿下2冠，回想起這段時光，「咖哩」說這幫助他更加確認自己是誰。

杜蘭特的勇士生涯在他今年總決賽G5帶傷上陣卻傷到阿基里斯腱後告終，他與柯瑞的夢幻組合瓦解，但對兩位聯盟巨星來說，這3年的時光非常特別。「咖哩」近日接受《The Athletic》訪問時表示，和KD當隊友的這3季，讓他更加確認自己是誰，「這鞏固了我的性格，還有我的世界觀。這讓我在達到過去3年的高度後還能繼續向前邁進。」

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▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

「沒有很多人能擁有我們經歷的一切，包括過程中受到的批評、高度關注，還有維持高強度的比賽。」勇士連5年打進總冠軍賽奪得3冠，其中2冠是由柯瑞和杜蘭特聯手拿下，建立起了灣區王朝。

柯瑞也體認到每個人的不同，「你必須尊重每個人不同的行事方式、心態和觀看事情的角度，還有激勵他們的動力；但我對我自己的部分覺得很自在。」儘管杜蘭特今夏在未與柯瑞會面前，就選擇轉投布魯克林，但勇士一哥仍祝福對方，「他只需要做出一個讓自己開心的決定，這是聯盟裡每個球員都想做的事。」他也強調自己飛去紐約見KD是出自於互相尊重，也希望能好好道別。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特
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