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小莫里斯毀約馬刺竟扯到詹皇　外媒質疑經紀人保羅拒絕快艇動機

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▲塞爾提克總教練史蒂文斯，羅齊爾、霍佛德、莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小莫里斯毀約馬刺引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

小莫里斯(Marcus Morris)近來因反悔與馬刺的2年2000萬美金合約口頭協議，引起軒然大波，他為此與經紀人保羅(Rich Paul)鬧翻分手。小莫里斯最終以1年1480萬美金的價碼加盟尼克，但外媒披露快艇曾開出更優渥的3年4100萬美金，他卻沒接受；美國《福斯體育》電台主持人麥勒(Ben Maller)爆料，這一切恐是身兼詹姆斯(LeBron James)好友的保羅從中作梗。

上季在綠衫軍打出生涯年的小莫里斯，因為毀約馬刺轉投尼克的行徑引起爭議，有人批評他反悔與馬刺的2年2000萬美金合約協議，轉而與尼克簽訂一紙1年1480萬美金合約，完全就是「見錢眼開」。《NBC 體育》本周則披露，快艇曾為他開出3年4100萬美金的價碼被拒絕，猜測可能是經紀人保羅錯估情勢，太高估這位29歲大前鋒的身價。

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《紐約郵報》記者柏曼(Marc Berman)進一步報導，尼克與小莫里斯談判的過程跳過了經紀人，保羅希望自己的「客戶」能信守承諾，因此兩人起了衝突才會「協議分手」。

▲塞爾提克莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小莫里斯毀約馬刺引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）

不過長年在《福斯體育》擔任電台主持人的麥勒卻爆料，小莫里斯之所以沒有接受快艇更優渥的報價是保羅從中作梗。他還警告在保羅開設的經紀公司《Klutch Sports Group》旗下的球員要小心變成詹姆斯的陪襯品，「有一種現象已經出現，那就是保羅的客戶無法最大化他們的收入，因為得向詹姆斯妥協。」

麥勒認為詹姆斯不希望小莫里斯加盟已經擁有雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)的同組勁敵快艇，導致保羅對小莫里斯隱瞞快艇的報價。值得一提的是，麥勒也曾在2011年出面爆料當年全明星賽灌籃王早內定要頒給葛瑞芬(Blake Griffin)。

▲詹姆斯預告「功夫詹皇」風格將現身。（圖／取自詹姆斯IG）

▲小莫里斯毀約竟扯到詹姆斯。（圖／取自詹姆斯IG）

關鍵字： NBA小莫里斯莫里斯詹姆斯保羅馬刺快艇
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