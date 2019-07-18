歐尼爾若還在打不想加入湖人快艇　拒組團只想打敗超級強權

▲歐尼爾(左)曾幫助湖人完成3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾幫助紫金大軍完成3連霸的傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)，最近參加知名脫口秀《吉米夜現場》時被問到，若是現在還在打NBA，他會選擇加入老東家湖人還是快艇；對此他直言，「我都不想，我來自大家都想彼此競爭和打敗對方的年代。」更說他會選擇需要一名超級巨星的球隊，到那裡去教隊友如何擊敗超級強權。

自由市場開市12天內，西區就誕生3對夢幻雙人組，包括湖人的詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)；快艇的雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)；火箭的哈登(James Harden)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)。其中湖人和快艇同在太平洋組，兩隊下季的對決「未演先轟動」。

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連火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)近日都坦言，現在想贏得總冠軍，必須要匯聚超級巨星在一隊，不管是雙人組或3巨頭甚至更多。不過手握4枚冠軍戒的名人堂球星歐尼爾對在超級強權打球毫無興趣，他在知名脫口秀《吉米夜現場》被問到，是否想加入現在的湖人或快艇，他直言兩支都不會考慮。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

「我來自大家都想彼此競爭和打敗對方的年代，所以我會看看是誰在組團，然後加入另一支需要一名超級巨星的球隊，我會教他們該如何擊敗超級強隊。」主持人吉米(Jimmy Kimmel)也問「俠客」，他認為下一季湖人和快艇哪一隊會比較出色，對此這位紫金傳奇毫不猶豫選擇了湖人。

「洛杉磯一直都是讓人感到興奮的城市，但下個賽季這座城市的籃球會讓人更加興奮。不過我是一名湖人，終生紫金。」

▲歐尼爾說自己是終生湖人。（圖／達志影像／美聯社）