華克接替厄文位置強調自己好相處　入塞爾提克選背號好難

▲塞爾提克新任主控華克(左)選擇穿8號。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3屆全明星控衛華克(Kemba Walker)告別效力了8季的老東家黃蜂，以4年1.41億美金轉投老牌勁旅塞爾提克，取代厄文(Kyrie Irving)的主控位置；他不怕外界比較兩人，有信心自己能讓綠衫軍的隊友變得更好；值得一提的是，他與陣中兩名年輕核心坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)都有不錯的交情。

華克自2011年進入聯盟以來，一直給外界謙虛、無私的印象，展現了對黃蜂隊的高度忠誠；上季他繳出生涯最佳的場均25.6分、5.9助攻和4.4籃板，卻常在比賽中陷入孤立無援的窘境，連3季錯過了季後賽。今夏他做出了一個艱難決定，離開他深愛的發跡地，披上綠衫軍戰袍。

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剛滿29歲的華克表示，他一直渴望贏球，這也是他選擇塞爾提克的原因之一，「他們多年來都是常勝軍，你可以看到那些高懸在球場的冠軍旗幟，這是一支一直在贏球的隊伍，我渴望勝利，這也是我籃球生涯一直在追求的。」

▲塞爾提克新任主控華克。（圖／達志影像／美聯社）

華克接替了另一名明星控衛厄文的位置，成為塞爾提克的新任主控，他並不意外會被問到與厄文有關的問題，「我們都知道厄文是一名多優秀的球員，但最後並沒有奏效，希望我能夠融入，並讓一切順利運作。」

上季厄文與綠衫軍的年輕球員爭執不斷，造成休息室氣氛緊張，季後賽止步次輪；總管安吉(Danny Ainge)透露，早在今年3月或4月時，他就意識到厄文可能會離隊。如今波士頓將希望放在華克身上，期望這位新任後場指揮官能與年輕小將打成一片，帶領他們繼續向前邁進。

令塞爾提克欣慰的是，華克和陣中潛力小將坦圖、布朗有著不錯的交情，他還透露這兩位年輕核心是他轉投綠衫軍的關鍵因素；坦圖之前也被華克所屬的「Jordan Brand」簽下，兩人還一起前往巴黎。

▲華克(右)今夏告別黃蜂。（圖／路透社）

華克有信心能為球隊帶來幫助，並強調自己很好相處，「我覺得我的技術剛好與這些球員互補，我喜歡切到禁區，我能吸引防守注意力，這會讓其他人得到空檔。」他說更重要的是，他願意當一名好隊友，讓身邊的人都變得更好。

目前為止，新東家讓華克相當滿意，唯獨選背號讓他很苦惱，他最後決定披上8號戰袍，因為自己的生日是5月8日，他打趣表示，「這真的很難，沒有什麼號碼能選，所有號碼都被退休了。」他也感謝這件8號球衣的前主人A‧華克(Antoine Walker)願意「讓賢」。

▲華克。（圖／CFP）