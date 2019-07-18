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林書豪北京行同框邀他入大陸男籃的郭艾倫　粉絲喊「中國球迷需要你」

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▲▼中國第一控郭艾倫分享了與林書豪的合照。（圖／翻攝自微博／郭艾倫）

▲中國第一控郭艾倫(右)曬出變老照，與林書豪相見歡。（圖／翻攝自微博／郭艾倫）

體育中心／綜合報導

還沒找到新東家的台裔控衛林書豪本周展開亞洲行，17日傍晚飛抵北京， 晚上隨即與兩位大陸男籃主將郭艾倫、翟曉川見面。林書豪去年也曾和兩人一起訓練，「中國第一控」郭艾倫今年5月還曾在個人微博公開邀「豪小子」加入大陸國家隊，2人的互動再次引起關注。

林書豪17日傍晚飛抵北京，穿著淡藍色帽T的他受到當地粉絲熱烈歡迎，有不少人關心他下季的動向，吶喊著「中國球迷需要你！」他則在個人微博上傳了2張自己抵達機場的照片寫道，「落地的歡迎，首都機場好熱。」

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展開北京行的林書豪，也抽空與兩位大陸男籃主將郭艾倫、翟曉川見面。有「中國第一控」之稱的郭艾倫套用了最近很流行的「變老」濾鏡並寫著，「一會準備帶這兩小伙兒出去跳會廣場舞，請各位看好自己老伴，如果有小朋友搶場地那就打一場來決定歸誰用好了。」

▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

值得一提的是，郭艾倫今年5月曾上傳一張自己身穿大陸男籃球衣的照片，曬出自己的「生活照」，林書豪回覆道，「這個生活很好。」郭艾倫趁機招攬，「哥所以你要不要加入試試。」加上「豪小子」先前在大陸節目《籃球大唱片》中，拋出離開NBA後若身體狀況許可，考慮到CBA打球的宣言，兩人的互動引起熱烈討論。

去年林書豪就曾被問到是否有意加入大陸男籃，他當時大方回應，若大陸籃協提出邀請，自己會認真考慮。不過中國籃球史上從未有過歸化球員，即使排除萬難對林書豪發出邀約，「豪小子」還必須放棄美國籍，加入中國國籍才能成為國家隊的一員，雙方恐怕都有很多需要審慎考慮的層面。

今夏NBA自由市場上的大咖球星全都已經選定落腳處，各隊名單也底定了大半；但遲遲沒有關於林書豪新東家的消息傳出，頂多就是某幾個NBA隨隊記者或專欄作家撰文推薦球隊可以考慮簽下他。

▲▼林書豪飛抵北京受到粉絲熱烈歡迎。（圖／翻攝自微博／JeremyLin林書豪）

▲林書豪飛抵北京受到粉絲熱烈歡迎。（圖／翻攝自微博／JeremyLin林書豪）

關鍵字： NBA林書豪豪小子郭艾倫
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