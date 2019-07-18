雷納德竟說動喬治一起轉投快艇　Logo Man威斯特：前所未見

▲雷納德說服喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

記者游郁香／綜合報導

名人堂球星威斯特(Jerry West)曾打造出湖人與勇士王朝，以球隊高層的身分奪得8冠，被譽為「經營之神」。目前擔任快艇顧問的他，對於能同時迎來兩位攻防都是頂級水準的巨星相當興奮，他也直言「從沒看過球員能去招攬其他球員」；雷納德(Kawhi Leonard)能說動合約還剩3年的喬治(Paul George)一起轉投快艇，連「Logo Man」都感到驚訝。

快艇成軍49年還未嘗過總冠軍的滋味，長期活在同城豪門湖人的陰影之下，不過今夏他們獲得率暴龍贏得隊史首冠的雷納德青睞，並補進「可愛」指定的搭檔、上季年度MVP入圍者之一喬治，瞬間成了奪冠熱門隊伍之一。

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雷納德招攬喬治一起轉戰快艇，令外界始料未及，因為喬治去年才與雷霆簽下4年1.37億美金合約，卻在合約才走了一年之下，被「可愛」說服向球團提出交易請求，連打造過湖人與勇士王朝的傳奇威斯特都很驚訝，「我從沒看過球員能夠去招攬其他球員，我想這就是現代的NBA。」

▲快艇顧問「Logo Man」威斯特。（圖／達志影像／美聯社）

「這和過去完全不同，球員現在可以自由選擇去處，經紀人和球員一起決定要去哪一支球隊。」威斯特說，雷納德和喬治互相欣賞彼此的球技，他將兩人評為當今NBA最棒的攻守俱佳球星，快艇能同時簽下他們，興奮之情難以言喻。

不過快艇為此也付出了很大的代價，犧牲了5枚首輪籤和2個選秀權互換權利，送走了射手加里納利(Danilo Gallinari)、備受期待的21歲控衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，用未來換取在短期內成為總冠軍的機會。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）