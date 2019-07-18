柯瑞聽到「勇士打不進季後賽」驚呆　羅斯預言灣區跌到西區第7

▲柯瑞聽到有人預言勇士進不了季後賽很吃驚。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

包括2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)在內，勇士今夏走了3名主將，加上後場神射湯普森(Klay Thompson)遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷，外界並不看好灣區大軍的前景；美國《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)甚至預言他們下季打不進季後賽，讓聽到消息的金州一哥柯瑞(Stephen Curry)相當吃驚，提高音調回應，「這什麼情況？！」

去年夏天組成傲人5巨頭的勇士，今年挑戰3連霸失利，季外面臨為球隊帶來2冠的杜蘭特出走，兩位3冠替補功臣伊谷達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也相繼離隊，加上「浪花弟」最快可能要明年2月才能復出，連5年打入總決賽的灣區軍團新賽季恐得由柯瑞與防守悍將格林(Draymond Green)撐場。

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在勇士王朝面臨崩塌之際，同區其他勁敵包括湖人、快艇和火箭今夏都組成夢幻雙人組，西區下季競爭會更激烈。《ESPN》專家馬克斯這個月初語出驚人地說，「我要進行一個大膽的預言，這個團隊下個賽季無法打進季後賽。」擔憂灣區軍團下季的板凳深度不足。

▲勇士王朝面臨崩塌危機。（圖／達志影像／美聯社）

勇士資深隨隊記者湯普森(Marcus Thompson)近日於是詢問柯瑞，「勇士會打進季後賽嗎？」「咖哩」一開始以為這是事實陳述，當他發現是一個問句時，他冷靜的表情消失，臉皺了起來，並提高音調說，「這什麼情況？！」

另一位《ESPN》專家，也是前NBA球員的羅斯(Jalen Rose)，則不認為勇士會落到無季後賽可打的窘境，「他們會跌到第7種子，柯瑞可能不會打滿82場比賽，格林則會在合約年打出優異表現，湯普森不能打，羅素(D’Angelo Russell)在進攻端是很好的補強。」

羅斯認為，上季在布魯克林繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻的羅素，能夠適時補上杜蘭特和湯普森留下的火力缺口；但勇士的防守恐會有大麻煩，尤其是在後場，沒人能頂替「浪花弟」在防守端的空缺，又少了防守出色的替補老將伊古達拉。

▲柯瑞聽到有人預言勇士進不了季後賽很吃驚。（圖／達志影像／美聯社）