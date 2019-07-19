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公鹿與JR會面為字母哥找外線幫手　傳火箭七六人也有興趣

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▲史密斯被騎士釋出，他上傳了個人照搭配了一個勝利手勢 。（圖／翻攝自IG／teamswish）

▲史密斯被騎士釋出，他上傳了個人照搭配了一個勝利手勢 。（圖／翻攝自IG／teamswish）

記者游郁香／綜合報導

苦等8個月終於正式與騎士分手的瘋狂射手史密斯(JR Smith)，得到與公鹿會面的機會，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)19日報導，密爾瓦基正在找尋一名側翼射手；美國節目《Scoop B Radio》主持人羅賓森(Brandon Robinson)則爆料，火箭和七六人也對「神經刀」有興趣。

史密斯自去年11月20日對活塞上場6分鐘後，就沒有再為克里夫蘭出賽過，雙方宣布分手，但遲遲無法找到交易對象。騎士最終在16日使用延伸條款裁掉這位33歲射手，將分3年支付他下季的薪資，每年支付145萬美金。待度過冷卻期後，他就能恢復自由身。

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在傳出騎士釋出史密斯的消息後，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)隨即披露，湖人不太可能簽下這位當過詹姆斯(LeBron James)4年助手的資深射手；不過《The Athletic》記者查拉尼亞19日報導，史密斯今日將與公鹿會面，這支東區強權正在為「字母哥」找一名外線幫手。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

撇除上季僅打了11戰，史密斯在2017-18賽季場均三分命中率達到3成75，每場平均能命中1.8顆三分彈。同時，他的季後賽經驗豐富，生涯打過130場季後賽，他在騎士奪得2016年總冠軍那季，季後賽的場均三分命中率來到4成3，2017年季後賽外線命中率更飆高到5成。

除了公鹿之外，美國節目《Scoop B Radio》主持人羅賓森也在個人推特指出，剛組成後場MVP連線的火箭，還有七六人也對史密斯感到興趣。

▲騎士詹姆斯、史密斯。（圖／CFP）

▲史密斯當過詹姆斯4年的助手。（圖／CFP）

關鍵字： NBA史密斯神經刀公鹿字母哥
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