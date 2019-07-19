尼克原本能得到杜蘭特+厄文？　專家羅斯：若KD沒受傷的話

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區豪門尼克再次歷經一個令人失望的夏天，沒能網羅到任何大咖球星，管理階層遭到猛烈砲轟。不過轉任球評的前NBA球員羅斯(Jalen Rose)在節目上表示，若是杜蘭特(Kevin Durant)沒在今年總決賽G5傷到阿基里斯腱，他應該會是「決定」自己與厄文(Kyrie Irving)落腳處的那個人，那麼他們很可能是一起前進尼克而不是籃網。

《The Athletic》曾在今年季末針對109位NBA球員做調查，發現有超過6成的人都認為杜蘭特會加盟尼克，甚至在這位兩屆FMVP於總決賽G5遭逢阿基里斯腱斷裂重傷後，紐約媒體《Daily News》還以「尼克輸了第5戰」為頭版標題。

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但當7月1日自由市場大門開啟後，杜蘭特卻宣布轉投與「尼克同城」的籃網，跟好友厄文一起轉往布魯克林，令尼克迷失望不已，將怒火發洩到球隊管理階層身上。當時美國《ESPN》曾指出，尼克老闆多蘭(Jim Dolan)對KD的傷勢有疑慮，不願開出全額頂薪，才會錯過他們今夏的頭號目標。

▲杜蘭特。（圖／CFP）

不過曾效力過尼克，現在轉任球評的羅斯卻認為，追求杜蘭特失利恐不能完全怪罪尼克高層，他說原本KD是主導自己和厄文要落腳哪裡的人，但他受傷後情勢改變，變成厄文說服他轉戰籃網。

厄文的好友也是籃網後衛汀威迪 (Spencer Dinwiddi)近日接受《The Athletic》訪問時曾表示，籃網對厄文的影響力遠超過眾人想像，他總是說自己是紐澤西的孩子；到了6月份，幾乎已經可以99%確定這位6屆全明星控衛會轉戰布魯克林。

羅斯說，「你可以看出最後誰的意見贏了，因為一個人下季要上場拚戰，另一個卻要養傷，當你不在場上時，你需要一個人主宰戰局，他們是很好的朋友，他們搭檔很合理，這也是為何最後是選擇籃網而不是尼克。」

▲厄文。（圖／CFP）