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嘴綠心中最佳防守球員是AD　讚一眉哥能從1號守到5號位

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▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲湖人戴維斯。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

過去的這一季，對連6年入圍全明星賽的長人戴維斯(Anthony Davis)來說並不好過，他在今年2月交易大限前喊出「賣我」，讓紐奧良球迷既心碎又憤怒，場上表現也受到影響，曾出現上場24分鐘只得3分的罕見狀況。但這都不影響勇士悍將格林(Draymond Green)對他的高評價，還將「一眉哥」評為自己心中的年度最佳防守球員。

受到轉隊風波影響，戴維斯上季僅為鵜鶘出賽56場，創下生涯新低，無緣年度獎項；不過在勇士防守悍將格林眼中，「一眉哥」的防守能力堪稱聯盟最優秀，他近日受訪時直言，若他有票選年度最佳防守球員的資格，他絕對會把票投給這位6呎10吋全能長人。

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▲勇士格林(Draymond Green)。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

格林盛讚道，「戴維斯可以守住每個位置的球員，他是聯盟最棒的防守者。」值得一提的是，「嘴綠」生涯曾3度入圍年度防守第一隊、2度進入防守第二隊，同時也是2017年年度最佳防守球員，能獲得他的認同實屬不易。

戴維斯生涯繳出場均23.7分、10.5籃板的優異數據，除了得分能力出色，他還是3屆阻攻王，2018年也被選進年度防守第一隊，另外有2年進到防守第二隊。今夏他終於如願降臨洛城聯手好友詹姆斯(LeBron James)，下季的表現值得期待。

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯一眉哥嘴綠格林勇士
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