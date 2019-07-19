比佛利認為哈登衛少很配　對火箭迷只有感謝：沒有他們就沒我

▲比佛利今夏與快艇續約3年。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

以強悍防守著稱的比佛利(Patrick Beverley)今夏與快艇續約3年，開心迎來兩位重量級新隊友雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)，給了他爭奪個人首冠的絕佳機會；不過他始終都惦記著發跡地休士頓的球迷，直言「沒有火箭迷就沒有我。」他也看好哈登(James Harden)能與衛斯布魯克(Russell Westbrook)成功連線。

當比佛利與前火箭隊友帕森斯(Chandler Parsons)到拉斯維加斯度假時，從「高富帥」口中得知了雷納德和喬治成了他的新隊友，對方還虧他可能會因此被交易到雷霆，讓他忍不住笑了，「我很高興並沒有發生那樣的事。」

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生涯即將邁入第8年的比佛利，在2017-18賽季轉戰快艇前，前5季都在火箭度過，對於發跡地休士頓的球迷，他內心有滿滿的感謝，「我愛死他們了，沒有火箭的球迷就沒有我。芝加哥塑造了我，但是休士頓培養我，休士頓永遠都會佔據我內心深處的某個位置。」

▲比佛利今夏與快艇續約3年。（圖／路透）

比佛利多數的家人，包括他媽媽、祖母還有他的孩子也都住在休士頓，因此他常回到這座培育他的城市。當初他被當成火箭換取保羅(Chris Paul)的籌碼之一，不過休士頓今夏也送走了CP3，換回為雷霆奉獻了11季的衛斯布魯克。

儘管比佛利與衛斯布魯克常在場上槓上，他被認為是害「衛少」在6年前的季後賽傷到膝蓋的「兇手」，但比佛利19日受訪時談到對方只有讚美，他認為火箭交易來「衛少」是很棒的操作，他也看好前任雷霆一哥能與哈登連線成功，「這聽起來可能有點瘋狂，但我覺得這個組合會成功。他們尊重彼此，不管是在場上或場下，同時都對籃球充滿熱情。」

「我覺得衛斯布魯克能幫哈登分擔一些壓力，哈登也能讓衛斯布魯克輕鬆一點，我認為他們能共存，我很期待看到他們的搭配，我知道這座城市對此也很興奮。」

▲火箭一哥哈登與衛斯布魯克再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）