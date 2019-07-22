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湯神爸預言柯瑞下季飆500顆三分　再創2016年蟬聯年度MVP高峰

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏告別3名主將，包括替他們奪得2冠的杜蘭特(Kevin Durant)，加上後場雙槍之一湯普森(Klay Thompson)恐得到明年2月才能復出，一哥柯瑞(Stephen Curry)肩上的重擔將更沉重；不過湯神爸卻認為，這會讓「咖哩」重返2016年全票蟬聯年度MVP的高峰，還預言他下季能砍進破紀錄的500顆三分球。

柯瑞生涯至今最「光輝」的賽季，出現在2015-16賽季，該季他以場均30.1分奪下得分王，締造了單季402顆三分球的歷史紀錄，並率隊豪取73勝超越公牛的72勝，成為史上首位全票蟬聯年度MVP的球員。但勇士該季意外錯失完成2連霸的絕佳機會，留下遺憾；2016年總決賽落幕後，他們迎來杜蘭特加盟，在球隊多了另一名巨星之下，「咖哩」的出手次數和得分自然跟著減少。

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杜蘭特今夏選擇轉戰籃網，後場神射湯普森則遭逢左膝前十字韌帶撕裂，得休養5到7個月，兩名重要的替補球員伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也接連離隊，勇士下季戰力大幅流失；但老湯普森(Mychal Thompson)認為這將激發出最棒的柯瑞。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

「湯神爸」坦言，勇士新賽季無法像過去這一季這麼出色，「不過我預估柯瑞下季在不需要在後場和湯普森分享球權之下，他能砍進500顆三分球，因此他將重返2年前(實際上是3年前)奪得年度MVP的狀態。」 據美國博彩公司上周公布的最新年度MVP賠率，「咖哩」以+500緊追在第一名的「字母哥」(+300)之後。

過去5年皆打進總冠軍賽的灣區軍團，下季將面臨嚴峻挑戰，除了自身陣容星度銳減，西區還誕生了另外3組夢幻的雙人組；但老湯普森仍對勇士有十足的信心，他表示待自己的兒子歸隊後，勇士將回復到和其他勁敵同一個水平。

老湯普森提到，防守悍將格林(Draymond Green)將因為進入合約年的「刺激」，可能打出一個很棒的賽季；加上補進了前任籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)和其他的角色球員，勇士依舊能有不錯的表現，「在湯普森恢復到100%回歸前，他們大概會落在西區第5或第6，接著他們就會準備好大步向前邁進。」

▲勇士老將伊谷達拉表示柯瑞是自己繼續打球的原因 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森羅素咖哩
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