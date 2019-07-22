林書豪若無法留NBA將進軍CBA？陸媒點名最可能加入深圳新世紀

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

擁有9年NBA資歷的林書豪，至今還未找到新東家，若他沒能得到NBA合約，有可能會轉戰大陸CBA發展。他先前曾承諾在NBA退休後若身體狀況許可，考慮到CBA至少打一季。《搜狐體育》則在今年5月時就點名，林書豪若「登陸」，他的首選球隊很可能是深圳新世紀，雙方有長年的合作關係。

NBA自由市場開市已進入第4周，據《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)統計，聯盟29隊的薪資空間皆耗盡，只剩老鷹還有690萬美金的空間。有鑑於林書豪當初就是因為不在老鷹的重建藍圖中，雙方才會在今年季中達成買斷協議，他幾乎沒有重返亞特蘭大的可能性；如今他只能以底薪加盟其他隊伍。

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若是林書豪今夏未得到任何NBA球隊青睞，他的下一步很可能就是轉戰大陸CBA；他曾在今年5月播出的節目《籃球大唱片》中，拋出離開NBA後若身體狀況許可，考慮到CBA打球。

▲林書豪。（圖／CFP）

隨後微博帳號「跳球-tiaoqiu33」、一名長期報導CBA的記者曾爆料，據他得到的消息，林書豪轉戰CBA的時間點可能會是下個賽季，至於會披上哪一隊的戰袍，就要看各支有意挖角他的隊伍的誠意。

《搜狐體育》則有寫手分析，林書豪若「登陸」可能加盟的4支CBA隊伍，其中深圳新世紀被點名將是他的首選，他曾在2011年NBA「封館」期間，代表東莞獵豹隊(現為深圳男籃)出戰亞俱盃；「豪小子」還在2017年與深圳的前主帥李群攜手成立「林書豪-李群籃球聯盟」，打造一套適合大陸青少年的籃球訓練體系。

另外，「野獸」林志傑的老東家浙江廣廈，擁有大陸男籃一哥易建聯的廣東宏遠和地理位置與台灣接近的福建隊等也被列為是林書豪可能考慮的東家。

▲林書豪隨暴龍贏得冠軍戒，今夏卻乏人問津。（圖／達志影像／美聯社）