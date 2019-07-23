世籃賽／畢爾、哈里斯也退出　美國隊大名單僅2人選秀前5順位

▲巫師二哥畢爾。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

繼幾位大咖球星哈登(James Harden)、戴維斯(Anthony Davis)宣布不參加美國隊訓練營後，巫師二哥畢爾(Bradley Beal)也為了迎接二兒子出生辭退，另外小前鋒哈里斯(Tobias Harris)以備戰新賽季為由退出，共6名美國球星確定不打今夏的男籃世界盃，剩下的15人名單中，僅2位當年是選秀前5順位。

據美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，畢爾因為孩子即將在8月底或9月初出生，決定退出美國隊訓練營；隨後小前鋒哈里斯也傳出為專心備戰新賽季辭退。先前還有4位已宣布不打世界盃的球星，包括火箭一哥哈登、「一眉哥」戴維斯、射手戈登(Eric Gordon)、拓荒者雙槍之一麥卡倫(CJ McCollum)。

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▲七六人哈里斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

為了填補空缺，美國隊正在找尋頂替人選，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，綠衫軍後衛史馬特(Marcus Smart)被加入訓練營名單，剩下的15人名單分別是巴恩斯(Harrison Barnes)、卓拉蒙德(Andre Drummond)、里拉德(Damian Lillard)、洛夫(Kevin Love)、羅瑞(Kyle Lowry)、米德爾頓(Khris Middleton)、透納(Myles Turner)、華克(Kemba Walker)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、羅培茲(Brook Lopez)、米爾塞普(Paul Millsap)、米歇爾(Donovan Mitchell)、坦圖(Jayson Tatum)、塔克(P.J. Tucker)和史馬特。

NBA官網專欄作家舒曼(John Schuhmann)統計，這15人當中僅騎士中鋒洛夫(2008年第5順位)和綠衫軍前鋒坦圖(2017年第3順位)2人是當年NBA選秀前5順位。過去15度參與國際賽，美國男籃大名單平均有7.1位球員是前5順位，且從來沒有少於4位；這次美國隊的「星光」顯然有些黯淡。

▲哈登。（圖／CFP）