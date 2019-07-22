42歲卡特迎最終季還在找新東家　仍渴望上場拒到強隊坐板凳

▲卡特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA現役最老球員卡特(Vince Carter)已表明再打一季就退休，目前看來他不太可能續留老鷹，還在持續找尋新東家。NBA知名記者艾爾漢森(Amin Elhassan)在廣播節目上談到「老飛人」目前的想法，直言這位42歲老將還想上場拚戰，爭取更多上場時間，這也是為何他始終沒選擇到強權坐等奪冠。

有「加拿大航空」美名的卡特1998年以首輪第5順位進入聯盟，過去21季他輾轉效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、小牛(現改名為獨行俠)、灰熊、國王和上季的老鷹。他曾在今年1月解釋為何選擇加入重建中的老鷹，而不是到超級強權「坐領」冠軍戒，全因他對比賽不滅的熱情，「我還想要上場比賽，這就是我的選擇，我對此很滿意，很開心。」

請繼續往下閱讀...

▲卡特。（圖／CFP）

卡特也直言，他當然也渴望擁有總冠軍，但要他坐在板凳尾端看隊友打球，幫自己贏得冠軍戒，會讓他覺得自己「內心死去」。這位42歲的「老飛人」將在下季結束後退休，不過他至今還沒找到落腳處。

NBA知名記者艾爾漢森22日在廣播節目上分析，最關鍵的問題是，「卡特想要去一支能讓他有更多上場時間的球隊嗎？我認為這對他來說很重要，這也是為何他沒有加入勇士，或到洛城聯手詹姆斯(LeBron James)爭取冠軍。」

艾爾漢森說，即使已經在聯盟打滾了21年，卡特仍渴望上場、享受打球。他認為這位「老飛人」想去一支能給他發揮空間的球隊，不過不會不切實際地要求要當先發、每場要打35分鐘。

▲卡特。（圖／路透）