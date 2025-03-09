感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

▲領航猿總教練卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今晚在東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰以68比72飲恨，賽後總教練卡米諾斯坦言感覺很糟糕，「奮戰40分鐘，一球就讓我們輸掉。」他特別感謝從台灣去到澳門替球隊應援的球迷，「讓我們能夠像在主場，這個結果對他們很抱歉。」

領航猿本季首度參戰東超就殺入冠軍戰，今晚與日本B聯盟勁旅廣島蜻蜓爭冠，雖幾度落後達雙位數，領航猿韌性十足，總有人能跳出來扭轉頹勢，再次逼近比分甚至反超，在終場前1分18秒，葛拉漢中距離命中，領航猿68比67超前，可惜最後沒能守住勝果。

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總教練卡米諾斯出席記者會時坦言，「現在感覺很糟糕，經歷了一場像打仗一樣的比賽，花很多能量防守，奮戰40分鐘，一球就讓我們輸掉。」不過他強調對手廣島絕對值得這座冠軍，領航猿接下來將回到PLG繼續奮鬥，努力拿下聯賽冠軍，明年再回到東超賽場，「把冠軍帶回台灣」。

▲東超冠軍戰，領航猿白曜誠浴血奮戰。（圖／領航猿提供）

卡總向台灣球迷致謝，尤其是到澳門替領航猿應援的球迷，他感性地說，「謝謝從台灣來的球迷，讓我們能夠像在主場，這個結果對他們很抱歉。他們非常支持我們，從第1季、從我們在谷底時，他們也沒放棄我們。他們值得一座冠軍，希望未來再把冠軍帶給大家。」

至於有媒體好奇，為何此戰廣島兩次拉開雙位數分差時，卡總都沒叫暫停，對此他也認真分享自己的觀點，強調在PLG時就這麼做，「相信我們的打法，比較喜歡把暫停留到關鍵時刻。我們的心態是不管發生什麼事，都專注在下一球，未來還沒發生的事情比較重要。當我們打出小高潮，對手喊出暫停，反而我們就會有些優勢。今天這場把暫停留到後面，電視暫停就來了。」

▲東超冠軍戰，領航猿王牌盧峻翔。（圖／領航猿提供）