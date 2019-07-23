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諾威斯基看史上最瘋狂自由市場　「20年沒看過這麼多大咖轉隊」

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▲▼諾威斯基（Dirk Nowitzki）（圖／CFP）

▲諾威斯基。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

上季年度前3隊共15名超級球星中，就有多達6人在今夏轉隊，西區誕生了3對夢幻雙人組，如此瘋狂的自由市場也讓剛高掛球鞋的傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)相當吃驚，「我不記得自己過去20年生涯中，有看過這麼多頂級球星轉隊，這是個瘋狂的夏天。」

今年自由市場開市後8小時內就進行了48筆交易，總金額直逼32億美金，包括杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和巴特勒(Jimmy Butler)等明星球員都在首日就選定落腳處。另一位超級巨星雷納德(Kawhi Leonard)直到6日才做出決定，他成功說服雷霆二哥喬治(Paul George)與他攜手登上快艇。隨後奧克拉荷馬一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也轉戰火箭與哈登(James Harden)重聚。

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2018-19賽季「年度前3隊」共15名球星中，就有6人在今夏轉隊，聯盟版圖有了劇烈變化，這讓生涯21季都奉獻給達拉斯的傳奇諾威斯基直呼太瘋狂，「過去3周我都待在歐洲，每天我拿手機出來看，就會出現某位球員加入其他球隊的聲明。」

「我不記得自己過去20年生涯中，有看過這麼多頂級球星轉隊，這是個瘋狂的夏天。」諾威斯基也說，從「生意」的角度來看，這是件好事，「很多媒體大量報導，下個賽季將會是一個瘋狂的賽季，會有很多事發生。」

▲獨行俠諾威斯基。（圖／路透）

▲諾威斯基。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基德佬
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