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ESPN專家列遺珠！林書豪為最佳替補控衛　肯定他組織得分能力

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▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲林書豪還在找尋新東家。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

儘管林書豪上季隨暴龍奪得了生涯首座總冠軍，但這並沒有替他的行情「加分」，下半季在多倫多發揮空間受限，整個季後賽僅打了8場，場均上陣3.4分鐘，自由市場開市已進入第3周仍乏人問津；不過美國《ESPN》專欄作家裴頓(Kevin Pelton)認為他是遺珠中的最佳替補控衛人選，肯定他的組織能力與得分效率。

生涯即將邁入第10季的林書豪，自從2017年遭逢右膝髕骨韌帶斷裂後，速度與爆發力大打折扣，但他仍能適時串聯球隊攻勢，又擁有多年的NBA資歷，足以勝任年輕球員的導師。先前美國媒體《theScore》曾將他列為5位值得考慮的控衛人選。

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不過自由市場大門開啟已超過20天，全聯盟29隊皆已耗盡薪資空間，剩下林書豪上季的前東家老鷹還有690萬美金的空間，這位台裔控衛仍舊還沒找到落腳處。美國《ESPN》專欄作家裴頓23日撰文列出了15位自由市場上的「遺珠」，並點名「豪小子」是最佳替補控衛人選。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

裴頓提到，雖然林書豪今年季後賽合計只打了27分鐘，但他上半季在老鷹的表現很不錯，共出賽51場，繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率寫下個人新高，足以證明他是一位合格的替補控衛。他也肯定「豪小子」的得分效率和組織能力，在目前還未獲得合約的控衛當中是最出色的。

灰狼、快艇、黃蜂先前都曾被外媒點名「可以考慮簽下林書豪」，但至今未有更進一步的消息。灰狼隨隊記者摩爾(Dane Moore)10日曾在推特上表示，明尼蘇達或許會考慮網羅「豪小子」，還提到火箭在2012年開出3年2510萬美金的價碼挖走這位台裔控衛時，灰狼現任籃球營運總裁羅薩斯(Gersson Rosas)也是火箭管理階層的一員。

上周則是快艇隨隊記者布哈(Jovan Buha)指出，快艇若想繼續補強，可考慮簽下林書豪，但他也直言除非先發的比佛利(Patrick Beverley)或3屆年度最佳第六人威廉斯(Lou Williams)當中有人受傷，「豪小子」才會有上場機會。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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