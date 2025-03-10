前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

▲中職猛登 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟洋投猛登本季因未通過隊內藥檢而遭到解約，曾效力韓職起亞虎的他，相關消息也躍上韓媒版面。猛登若想重返韓職，除了藥檢問題，還有與前東家起亞虎隊的保留權問題待解，同時也有相關人士爆料，他個性難相處。

猛登2021年帶著大聯盟資歷到韓職，因傷痛影響出賽，出賽21場，防禦率3.60，成績不算太差，但起亞虎隔年選擇不與他續約，並將其列入保留球員名單，以確保未來五年內他無法與韓職其他球隊簽約。

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猛登在韓職出路困難，先返回美職但未能站穩大聯盟，去年則加盟中信兄弟隊，出賽25場，累計10勝3敗，防禦率2.86表現不俗。然而韓媒《Spotvnews》爆料，他曾積極向韓職尋求機會，並認為發展機會比台灣還好，也希望透過韓職表現吸引美職球探注意。但起亞虎沒有同意釋出保留權，所以也無法自由轉戰他隊。

如今猛登在海外使用大麻，導致藥檢呈現陽性反應。由於台灣對於大麻的管制嚴格，因此中信兄弟隊決定立即終止合約，並且中職可能不會再有球隊願意簽下他。韓媒指出，韓國與台灣對大麻管制同樣嚴格，幾乎無法在亞洲發展。

事實上，若起亞虎當時選擇釋出猛登的保留權，讓他成功加盟韓職某支球隊的話，這支球隊可能也會面臨相同的解約風險。一名韓國球隊內部人士透露：「當時起亞並沒有討論孟登的保留權問題，因為這是球隊的合法權利。現在回頭看，這可能也是一種幸運，否則簽下他的球隊可能會陷入大麻風波。」

此外，猛登在效力起亞虎時的評價也不甚理想，根據多名韓職內部人士指出：「他雖然在場上表現不算差，但個性較為難以相處，與隊友關係不夠融洽。此外，他的訓練態度並非不認真，但總是有自己的一套，這對於要求紀律的韓職球隊來說是一個風險。」