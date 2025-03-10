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洋基壞消息！王牌柯爾可能動TJ手術　將缺席2025球季

▲▼ 柯爾（Gerrit Cole） 。（圖／路透）

▲柯爾（Gerrit Cole） 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基隊王牌投手蓋瑞特・柯爾（Gerrit Cole）自休賽季以來一直受右手肘不適困擾，經過初步檢查後，球隊安排他接受核磁共振（MRI）檢查，並等待檢測結果。然而，洋基總經理布萊恩・凱許曼（Brian Cashman）坦言，他已做好最壞的打算，而這個「最壞的情況」，就是柯爾可能需要接受Tommy John手術，修復韌帶。

前大聯盟總經理鮑登（Jim Bowden）在10日（台灣時間）時爆料，有消息來源指出，柯爾已被建議進行Tommy John手術，但目前球隊仍在等待第二意見，以確認診斷結果。

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根據美媒《Newsweek》儘管第二意見仍可能影響最終決定，但情勢對於柯爾與洋基隊來說顯然是越來越不樂觀。通常來說，這類第二意見的診斷結果並不容易推翻最初的建議，如果柯爾最終決定動手術，他將缺席整個2025賽季，甚至可能影響到2026年的開季。

對於本來就缺少吉爾（Luis Gil）的洋基隊來說，柯爾的傷勢將讓球隊必須迅速尋找替代方案。目前，洋基頂級新秀瓦倫（Will Warren）可能會直接被推上大聯盟輪值，即便他還未完全準備好。

此外，洋基可能會透過交易市場尋找先發投手補強，目標人選包括艾瑞克・費德（Erick Fedde）、希斯（Dylan Cease）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），甚至可能與葛雷（Sonny Gray）或金（Michael King）重逢。不論最終選擇如何，洋基隊需要迅速行動，因為柯爾在2025賽季登板的機率已經非常渺茫。

關鍵字： 洋基柯爾投手傷勢手術

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