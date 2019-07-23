名球評點出LBJ與KD最大不同　「若詹皇在勇士絕不會離隊」

▲名球評考赫德說，若在勇士的是詹姆斯(左)，他絕對不會離開勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)為勇士效力3季率隊奪得2冠，但他今夏決定轉投東區進軍籃網，灣區5星陣容跟著解體；知名球評也是《福斯體育》電台主持人考赫德(Colin Cowherd)認為，從KD這個決定就可以看出他和詹姆斯(LeBron James)的不同，直言若是「詹皇」在勇士，絕對不會在其他主力戰將都還處於巔峰之下離開。

知名球評考赫德近日在節目上比較兩大頭牌詹姆斯與杜蘭特的相異之處，提出了一個有趣的假設，他表示若當初是「詹皇」加入勇士，這位聯盟頭號巨星絕對不會在身邊的柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)都還處於生涯巔峰時離隊。

請繼續往下閱讀...

▲湖人一哥詹姆斯(右)。（圖／CFP）

考赫德深信，如果在勇士的是詹姆斯，他的影響力無論在場上或場下都會大於杜蘭特，「更大的不同是，如果是詹姆斯來到勇士，他絕對不會離開灣區。詹姆斯離開騎士和熱火時，球隊陣容都呈現老化、走下坡的趨勢。杜蘭特離開的卻是兩支很棒的球隊(雷霆、勇士)，球隊陣容都還很年輕且還有好幾年能衝擊總冠軍的機會。」

不過負責報導勇士的《NBC 體育》記者施羅克(Josh Schrock)不太認同這種看法，他坦承杜蘭特的決定確實有點「奇怪」，但也不全然令人意外。他指出KD雖在灣區贏得了2冠，但並沒有那麼開心，畢竟外界始終認為勇士是柯瑞的球隊，KD選擇離隊也是可以預期的。

施羅克也強調，就大家所了解的詹姆斯，他也和杜蘭特一樣，會做出任何自己想做的決定。

▲湖人一哥詹姆斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）