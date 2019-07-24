世籃賽／明星後衛里拉德、迪羅臣都不打　美國隊在等洛夫決定

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尋求在男籃世界盃3連霸的美國隊不斷有球星辭退，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)23日也確定不打了，2012年倫敦奧運金牌成員洛夫(Kevin Love)則還未決定是否要披上國家隊球衣。《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，4屆全明星後衛迪羅臣(DeMar DeRozan)上個月也曾被納入訓練營名單，但他回絕了邀請。

為了備戰8月31日開打的世界盃，美國隊將在下個月6日於拉斯維加斯展開訓練營，主帥波波維奇(Gregg Popovich)卻碰上一個大難題，這次不僅幾位NBA頭牌如詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)都早早表態不參加世界盃，原本被列入大名單的球員也一個接一個辭退。

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「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)、火箭一哥哈登(James Harden)、射手戈登(Eric Gordon)、拓荒者雙槍之一麥卡倫(CJ McCollum)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)和費城小前鋒哈里斯(Tobias Harris)紛紛退出名單；隨後波特蘭一哥里拉德也跟隨搭檔麥卡倫的腳步決定不打了。

▲馬刺迪羅臣(右)。（圖／達志影像／美聯社）

據《The Athletic》名記者查拉尼亞的消息，馬刺主戰後衛迪羅臣上個月也被加入訓練營名單，但他以備戰新賽季為由回絕了。目前美國隊還在等曾幫助球隊奪得2010年世錦賽冠軍和2012年倫敦奧運金牌的洛夫做決定。

若把迪羅臣也算進去，美國隊共有8名球星辭退今夏的世界盃，為了填補空缺，楊恩(Thaddeus Young)、史馬特(Marcus Smart)、布朗(Jaylen Brown)和藍道(Julius Randle)被加入了大名單；最終的12人名單將在8月中出爐。

▲騎士洛夫(左)。（圖／達志影像／美聯社）