運動雲

>

世籃賽／明星後衛里拉德、迪羅臣都不打　美國隊在等洛夫決定

ETtoday運動雲

▲拓荒者里拉德、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尋求在男籃世界盃3連霸的美國隊不斷有球星辭退，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)23日也確定不打了，2012年倫敦奧運金牌成員洛夫(Kevin Love)則還未決定是否要披上國家隊球衣。《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，4屆全明星後衛迪羅臣(DeMar DeRozan)上個月也曾被納入訓練營名單，但他回絕了邀請。

為了備戰8月31日開打的世界盃，美國隊將在下個月6日於拉斯維加斯展開訓練營，主帥波波維奇(Gregg Popovich)卻碰上一個大難題，這次不僅幾位NBA頭牌如詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)都早早表態不參加世界盃，原本被列入大名單的球員也一個接一個辭退。

請繼續往下閱讀...

「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)、火箭一哥哈登(James Harden)、射手戈登(Eric Gordon)、拓荒者雙槍之一麥卡倫(CJ McCollum)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)和費城小前鋒哈里斯(Tobias Harris)紛紛退出名單；隨後波特蘭一哥里拉德也跟隨搭檔麥卡倫的腳步決定不打了。

▲馬刺迪羅臣、艾德里奇、懷特，金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺迪羅臣(右)。（圖／達志影像／美聯社）

據《The Athletic》名記者查拉尼亞的消息，馬刺主戰後衛迪羅臣上個月也被加入訓練營名單，但他以備戰新賽季為由回絕了。目前美國隊還在等曾幫助球隊奪得2010年世錦賽冠軍和2012年倫敦奧運金牌的洛夫做決定。

若把迪羅臣也算進去，美國隊共有8名球星辭退今夏的世界盃，為了填補空缺，楊恩(Thaddeus Young)、史馬特(Marcus Smart)、布朗(Jaylen Brown)和藍道(Julius Randle)被加入了大名單；最終的12人名單將在8月中出爐。

▲老鷹楊恩、騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA男籃世界盃里拉德迪羅臣洛夫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男人幫派-零距離接觸！酒店正妹色誘18招

推薦閱讀

雷納德戴著馬刺冠軍戒引熱議　可愛舅舅無理要求內容曝光

名球評點出LBJ與KD最大不同　「若詹皇在勇士絕不會離隊」

諾威斯基看史上最瘋狂自由市場　「20年沒看過這麼多大咖轉隊」

ESPN專家列遺珠！林書豪為最佳替補控衛　肯定他組織得分能力

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

U12世界盃／本壘燈光暗攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

跆協遭爆理事長安插家人任職、培訓隊出國當家庭旅遊

真！超級工具人　林子偉內外野守完還可以當跑壘教練

世泳賽／英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

中職／8打點平紀錄　陳子豪盼3響砲後一路順暢！

讀者回應

﻿

最新新聞

1王冠閎200蝶19名　台將無人晉級

2林書豪將出席中國CBA選秀會

3日本公開賽／戴資穎16強遇印尼世青冠軍

4美國隊辭退潮　里拉德也不打了

5別錯過！恰恰球員生涯最後生日出賽

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

3丟棄獎盃事件後　跆協又爆爭議

4超級工具人　林子偉當跑壘教練

5英泳將拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中華職棒30周年07/16~07/21精彩投打(打者篇)

7/16－7/21中職五大好球

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366