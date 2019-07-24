美媒建議拓荒者簽林書豪　可帶來經驗幫里拉德分擔後場重擔

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市第3周，聯盟29支球隊皆已耗盡薪資空間，林書豪卻還沒找到新東家，這位台裔控衛的未來動向肯定會是他此次返台行程中，最受關注的焦點。《Bleacher report》專欄作家法菲爾(Dan Favale)21日撰文建議拓荒者簽下「豪小子」，可為後場帶來經驗，同時分擔一哥里拉德(Damian Lillard)的重擔。

拓荒者上季仰賴的兩名替補後衛小柯瑞(Seth Curry)和透納(Evan Turner)都已離隊，他們有意栽培的20歲後場小將西蒙斯(Anfernee Simons)下季預計會獲得更多上場時間。不過今年夏季聯賽第二隊成員的西蒙斯才要迎接生涯第2季，還需要時間累積經驗；專欄作家法菲爾認為波特蘭可以考慮補進林書豪。

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拓荒者目前有13名球員「有約在身」，還有空間補強後場，法菲爾指出林書豪上季在老鷹擔任替補控衛時表現出色，場均上陣19.7分鐘，能繳出10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率還創下個人新高。

▲拓荒者一哥里拉德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

雖然傷病恐成為疑慮，「豪小子」在布魯克林2季僅打了37場，2017年還遭逢過右膝髕骨韌帶斷裂重傷，傷後速度和爆發力都明顯下滑，但拓荒者也不會需要他負擔太長的上場時間，他的價值在於能讓球隊多一名優秀的組織者。

美國《ESPN》專欄作家裴頓(Kevin Pelton)近日也點名林書豪是自由市場「遺珠」中的最佳替補控衛人選，肯定他的得分效率和組織能力，在目前還未獲得合約的控衛當中是最出色的。

▲拓荒者一哥里拉德(左)。（圖／達志影像／美聯社）