世籃賽／美國隊剩華克最大牌　8名球星辭退因奧運更吸引人？

▲塞爾提克新任主控華克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

從明星長人戴維斯(Anthony Davis)上周宣布退出美國隊訓練營，到拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)23日決定不打，美國隊大名單上已有8名球星辭退。《NBC體育》專欄作家赫林(Kurt Helin)分析，這波「辭退潮」可能源於相較於世界盃，奧運對美國球星更有吸引力。

美國男籃將在下個月開打的男籃世界盃尋求3連霸，但徵召過程卻不怎麼順利，除了NBA頭牌詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)早早就表態不參加，放眼明年的東京奧運，原本被列入大名單的球員也一個接一個退出。

請繼續往下閱讀...

已宣布不打世界盃的美國球員包括「一眉哥」戴維斯、火箭一哥哈登(James Harden)、射手戈登(Eric Gordon)、拓荒者雙槍之一麥卡倫(CJ McCollum)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)、費城小前鋒哈里斯(Tobias Harris)、波特蘭一哥里拉德，還有上個月也曾被納入訓練營名單的馬刺明星後衛迪羅臣(DeMar DeRozan)等8人。

▲哈登。（圖／CFP）

為了填補空缺，楊恩(Thaddeus Young)、史馬特(Marcus Smart)、布朗(Jaylen Brown)和藍道(Julius Randle)被加入了大名單。新版的美國隊訓練營名單，塞爾提克就佔了4名，包括綠衫軍新任主控華克(Kemba Walker)，也是這份名單上「最大牌」球星，還有幾位潛力小將坦圖(Jayson Tatum)、布朗和史馬特。

《NBC體育》專欄作家赫林24日撰文分析美國隊這波辭退潮，他指出對美國球星來說，奧運永遠都比較有吸引力，因為他們成長在美國奧運夢幻隊稱霸的年代，「這代表若是他們必須選擇，雖然中國市場也有一定的吸引力，但他們還是寧願選擇打隔年的奧運。」

▲戴維斯(左)上周宣布不打世界盃。（圖／翻攝自IG／kingjames）

《The Athletic》記者李伊(Michael Lee)則認為，FIBA將世界盃移到奧運前一年的夏天，可能是導致美國球星不打今夏世界盃的原因之一，連2年休賽季代表國家隊參與國際賽，對NBA球員來說會是很大的負荷，畢竟他們也得考量自己的職業生涯。

美國《雅虎體育》名記者海恩斯(Chris Haynes)還點出另一個原因，那就是今夏NBA自由市場上瘋狂的「轉隊潮」，讓聯盟版圖發生了大變動，不像前幾年勇士「一支獨秀」，湖人、快艇、火箭、公鹿等可能有多達8隊都相信自己有奪冠機會，因此有更多入選國家隊的球星選擇專心備戰新賽季。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）