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快艇曾嘗試找哈登搭雷納德　「關鍵5分鐘」促成可愛+PG組合

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▲火箭哈登、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

快艇今夏跌破眾人眼鏡組成雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)的夢幻雙人組，《The Athletic》23日揭露了更多內幕，指出快艇在鎖定喬治之前，曾嘗試要找火箭一哥哈登(James Harden)、巫師二哥畢爾(Bradley Beal)當「可愛」的搭檔，但被告知兩人是「非賣品」。

為了追求雷納德，快艇從上季開始就派出球團高層觀看雷納德的比賽，但外界原本並不看好他們成為贏家，大部分的消息都指出，「可愛」應該會在湖人和暴龍之間做選擇。《The Athletic》23日披露了更多關於快艇如何獲得「可愛」青睞的內幕，為了滿足頭號目標的需求，他們曾分別向火箭和巫師詢問交易得到哈登、畢爾的可能性。

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不過快艇最終得到的答案是，這兩人都是非賣品，隨後才將目光放到喬治身上。在今年6月選秀會前後，衛斯布魯克(Russell Westbrook)和喬治就曾向雷霆高層表達不滿，希望球隊能有「重大改變」，雷霆忙著安撫兩人，一度還以為問題已經解決。

▲火箭保羅、哈登；勇士伊谷達拉。（圖／路透）

▲哈登與保羅爆不合。（圖／路透）

不過當地時間3日，快艇方面收到喬治想離開奧克拉荷馬，且雷納德正在說服對方一起加盟快艇的消息。一位快艇的內部人士透露，追求喬治原本完全不在他們的計畫內。當地時間5日晚上10點半左右，快艇和雷霆歷經了超過48小時的溝通談判，達成了以5枚首輪籤和2個選秀權互換權利，加上射手加里納利(Danilo Gallinari)、潛力控衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)來換取喬治的交易框架。

接著就是非常關鍵的5分鐘，快艇籃球營運總裁法蘭克(Lawrence Frank)打電話詢問雷納德和他的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)，「我們已經和雷霆談好喬治的交易，我們現在就可以啟動交易，你願意加入嗎？」「可愛」表示願意加入後，快艇立即告知雷霆總管普瑞斯提(Sam Presti)正式達成喬治的交易。

快艇同時得到被「Logo Man」威斯特(Jerry West)稱為當今NBA最棒的2位攻守俱佳巨星，雖然付出了巨大代價，但他們也瞬間成了奪冠熱門隊伍之一。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

關鍵字： NBA雷納德哈登畢爾喬治快艇
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