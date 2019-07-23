英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

▲孫楊本屆賽事爭議不小。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

抵制中國游泳名將孫楊的情況似乎越演越烈，FINA光州世錦賽200公尺自由式孫楊因立陶宛選手瑞普西斯(Danas Rapsys)違規被取消資格拿下金牌，但頒獎典禮時，拿下銅牌的英國選手史考特(Duncan Scott)同樣也拒絕與孫楊同台，還遭到孫楊嗆Loser。

孫楊400公尺自由式摘金，達成世錦賽史無前例的四連霸，拿下銀牌的澳洲名將霍頓（Mack Horton），過去多次指出孫楊使用禁藥，而這次頒獎典禮他上演了無聲的抗議，拒絕與孫楊同台。

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▲孫楊嗆聲史考特。（圖／達志影像／美聯社）

此舉動也讓國際泳總決議，對澳洲游泳有限公司（澳洲游泳運動管理機構）與霍頓發送警告信。國際泳總聲明說，「國際泳總尊重言論自由，但它必須在適當的背景下進行。與所有主要體育機構一樣，我們的運動員及其隨行人員要明白他們有責任尊重國際泳總規定，不利用國際泳總的賽事發表個人聲明或作出姿態。」

不過顯然其他選手不甩這一點，200公尺自由式頒獎典禮上，獲銅牌的英國選手史考特也拒絕與他站上同個頒獎台，孫楊在頒獎典禮上還嗆聲史考特，下台後，還特地轉身與史考特說：「I am winner, you are loser」。

孫楊去年9月拒絕世界反禁藥組織WADA的飛行藥檢，不僅質疑藥檢人員的身份拒絕提供尿液樣本，甚至還與藥檢人員發生衝突，唆使自己的保鑣用鐵鎚敲破血液樣本。不過今年1月FINA裁定，WADA藥檢人員準備文件不夠充分，因此認定孫楊沒有違規，部會進行處分，逃過禁賽危機。

史考特此舉動也獲得剛改寫100公尺蛙式世界紀錄的佩弟（Adam Peaty）支持，並表示不明白為什麼孫楊會在光州比賽，更說如果自己在400公尺奪牌，連頒獎典禮都不會去。





▲孫楊嗆史考特Loser。（圖／達志影像／美聯社）