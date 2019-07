英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

▲孫楊本屆賽事爭議不小。(圖/達志影像/美聯社)

記者張克銘/綜合報導

抵制中國游泳名將孫楊的情況似乎越演越烈,FINA光州世錦賽200公尺自由式孫楊因立陶宛選手瑞普西斯(Danas Rapsys)違規被取消資格拿下金牌,但頒獎典禮時,拿下銅牌的英國選手史考特(Duncan Scott)同樣也拒絕與孫楊同台,還遭到孫楊嗆Loser。

孫楊400公尺自由式摘金,達成世錦賽史無前例的四連霸,拿下銀牌的澳洲名將霍頓(Mack Horton),過去多次指出孫楊使用禁藥,而這次頒獎典禮他上演了無聲的抗議,拒絕與孫楊同台。

請繼續往下閱讀...

▲孫楊嗆聲史考特。(圖/達志影像/美聯社)

此舉動也讓國際泳總決議,對澳洲游泳有限公司(澳洲游泳運動管理機構)與霍頓發送警告信。國際泳總聲明說,「國際泳總尊重言論自由,但它必須在適當的背景下進行。與所有主要體育機構一樣,我們的運動員及其隨行人員要明白他們有責任尊重國際泳總規定,不利用國際泳總的賽事發表個人聲明或作出姿態。」

不過顯然其他選手不甩這一點,200公尺自由式頒獎典禮上,獲銅牌的英國選手史考特也拒絕與他站上同個頒獎台,孫楊在頒獎典禮上還嗆聲史考特,下台後,還特地轉身與史考特說:「I am winner, you are loser」。

孫楊去年9月拒絕世界反禁藥組織WADA的飛行藥檢,不僅質疑藥檢人員的身份拒絕提供尿液樣本,甚至還與藥檢人員發生衝突,唆使自己的保鑣用鐵鎚敲破血液樣本。不過今年1月FINA裁定,WADA藥檢人員準備文件不夠充分,因此認定孫楊沒有違規,部會進行處分,逃過禁賽危機。

史考特此舉動也獲得剛改寫100公尺蛙式世界紀錄的佩弟(Adam Peaty)支持,並表示不明白為什麼孫楊會在光州比賽,更說如果自己在400公尺奪牌,連頒獎典禮都不會去。





▲孫楊嗆史考特Loser。(圖/達志影像/美聯社)