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溫網／費納如能雙進四強　將上演第40度對決

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▲溫網，費德勒(Roger Federer)。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒(Roger Federer)將挑戰溫網100勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者馬力／綜合報導

費德勒(Roger Federer)今年第17度站上溫網8強，在挑戰破紀錄的第九冠前，在10日晚上10點的中央球場將對上日本名將錦織圭，這場比賽有可能先破一個紀錄，那就是在溫網的勝場數達到100場，如果辦到的話，會成為首位在單一大滿貫上勝場數達三位數的現役球員，同時很有可能在四強對上納達爾(Rafael Nadal)，再度上演萬眾期待世紀對決，將會是兩人第40度交手。

費德勒在今年溫網只在第一輪輸掉一盤，接下來的比賽以一盤未失的姿態進入八強，上一場比賽更是以73分鐘快速取勝，下一戰對上錦織圭，如果能順利取勝，將創下單一大滿貫勝場100的紀錄，雖然過去的對戰紀錄費德勒以7勝3敗佔優，但是錦織圭近兩年狀態不錯，已經連續兩年進入溫網八強，連續五個大滿貫的打進了八強。

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▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒(Roger Federer)與納達爾(Rafael Nadal)有可能在四強上演世紀對決。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾在今年溫網也同樣的只輸了一盤，不過是在第二輪，但其他的比賽也同樣一盤未失，納達爾上次連續兩年進入溫網八強已經是2010及2011年，分別拿下了冠軍和亞軍，去年溫網他在四強對上喬科維奇(Novak Djokovic)錯失冠軍賽門票，今年如果納達爾及費德勒都雙雙晉級的話，將上演世紀對決。

但是蠻牛對手是美國好手奎里(Sam Querrey)，曾在溫網擊敗球王喬科維奇以及「英國希望」穆雷(Andy Murray)，分別晉級四強以及八強，今年溫網奎里在首輪就擊敗連續兩年拿下法網亞軍的奧地利好手蒂姆(Dominic Thiem)，之後一路過關斬將重返八強，納達爾跟奎裡有過五次交手，納達爾在取得四連勝後在2017年的墨西哥網球賽輸給奎里，不過雙方還沒有在草地球場對戰過，雙方預計將在10日晚上10點交手。

▲▼ 納達爾（Rafael Nadal） 。（圖／達志影像／美聯社）　　

▲納達爾(Rafael Nadal)挑戰生涯第19座大滿貫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網費德勒納達爾錦織圭奎里
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