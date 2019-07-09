溫網／哈勒普暌違5年再闖4強　張帥8強驚奇之旅告終

▲哈勒普搶先晉級4強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前世界球后哈勒普在溫網8強戰中，以7比6(4)、6比1擊敗上演灰姑娘傳奇的張帥晉級4強。儘管如此，張帥連續5屆賽事首輪止步後闖入8強，強悍的打法贏得球迷尊重。

張帥和哈勒普上演高質量底線對決，哈勒普一度1比4落後還面對4個破發點都化解，展現球后等級韌性。來到第12局張帥在網前以及底線拉開角度的 攻擊機會球都放槍失誤，兩人進入搶7。不過在幾個攻擊球張帥穩定性稍差，哈勒普6比4第1個盤末點，就以一記正拍強攻致勝球拿下，7比6(4)奪下首盤。首盤張帥非受迫性失誤24個，反觀前球后哈勒普僅有12個，成為左右戰局關鍵。

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A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

比賽過程中，哈勒普也不斷拍打大腿打醒自己。進入次盤張帥擊球落點依舊非常精準，一發得分率仍優於哈勒普。但哈勒普第3局首個破發點就拿下，隨後更加足馬力強攻，打得張帥毫無招架之力，連續奪下5局，6比1拿下次盤，1小時26分鐘就以7比6(4)、6比1拿下4強門票。

張帥為網壇「打死不退」的堅強勵志典範，過去在澳網她連續4次首輪止步後，2016年以黑馬之姿脫穎而出打進8強。她在溫網的成績也不出色，之前悲情連5年首輪止步，今年才以非種子身份異軍突起。

哈勒普是今年首位取得4強資格的球員，她也是2014年後再度進軍溫網4強。「我能量滿滿，精力充沛而且充滿自信。我現在展現出來的，也許是我在草地上的最佳表現。」她說。

▲張帥驚奇之旅告終。（圖／達志影像／美聯社）