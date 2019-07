溫網／哈勒普暌違5年再闖4強　張帥8強驚奇之旅告終

▲哈勒普搶先晉級4強。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

前世界球后哈勒普在溫網8強戰中,以7比6(4)、6比1擊敗上演灰姑娘傳奇的張帥晉級4強。儘管如此,張帥連續5屆賽事首輪止步後闖入8強,強悍的打法贏得球迷尊重。

張帥和哈勒普上演高質量底線對決,哈勒普一度1比4落後還面對4個破發點都化解,展現球后等級韌性。來到第12局張帥在網前以及底線拉開角度的 攻擊機會球都放槍失誤,兩人進入搶7。不過在幾個攻擊球張帥穩定性稍差,哈勒普6比4第1個盤末點,就以一記正拍強攻致勝球拿下,7比6(4)奪下首盤。首盤張帥非受迫性失誤24個,反觀前球后哈勒普僅有12個,成為左右戰局關鍵。

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl