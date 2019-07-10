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溫網／小威廉斯生涯第12次闖4強　第97勝到手

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▲小威廉斯闖進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉斯闖進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

女網天后小威廉斯(Serena Williams)在溫網8強戰中，以6比4、4比6、6比3擊敗美國同胞好手瑞絲克（Alison Riske），不僅生涯第12次闖進溫網4強，也拿到在此的第97勝。

小威此役狂轟49記致勝球和19顆ACE，頑強抵抗瑞絲克的猛攻。雖然全場5次遭到同胞破發，但小威也毫不手軟回破6次。小威廉斯在前面4輪比賽，加起來一共僅有22顆ACE，對比下來本戰更是火力全開。

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現在小威來到生涯在溫網的97勝，超越96勝的傳奇球星艾佛特（Chris Evert），目前只落後給120勝的娜拉提諾娃（Martina Navratilova）。

溫網和澳網並列小威廉斯最多冠的大滿貫，各奪下7座冠軍，上一次奪冠已是2016年。因為懷孕生產缺席2017年賽是，去年也打進決賽拿下亞軍。「這是一條很不容易的路，走起來非常艱辛，但我現在充滿動力。」

小威目前手握23座大滿貫冠軍，這次將持續衝擊第24冠，挑戰追平考特（Margaret Court）的24冠紀錄。「今天她（瑞絲克）差一點就要把勝利帶走了，她盡了全力奮戰毫無保留，也沒什麼好失去的，但我也是，我還需要做得更好。」

關鍵字： 溫網小威廉斯
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